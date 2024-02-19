ФОТО | Вот это стиль! Санна Марин прибыла на церемонию вручения музыкальных премий Финляндии в элегантном платье

Не секрет, что Марин любит выглядеть эффектно. Бывший премьер-министр Финляндии с удовольствием позировала фотографам и, казалось, наслаждалась их вниманием.

„Замечательная финская музыкальная вечеринка с прекрасными артистами и музыкальными деятелями“, - написала Санна Марин в Instagram, добавив несколько кадров с церемонии.

Перед тем как на прошлой неделе финны неожиданно выбрали Windows95man в качестве своего представителя на „Евровидении“ в этом году, Санна Марин поделилась в социальных сетях, кого бы она хотела видеть победителем.

„Наши голоса уходят Макконен“, - сказала Марин об исполнителе, который ей больше всего понравился на песенном конкурсе. Санна позировала для фото вместе с Каритой фон Рутенхьельм, которая специализируется на организации мероприятий. Похоже, что их музыкальные вкусы совпадают. Макконен, она же Сини-Мария Макконен, выступала на конкурсе под сценическим именем Sini Sabotage.

Санна также поделилась красивой фотографией, отметив, что будет наблюдать за конкурсом на Nokia Arena. На мероприятии Санна была одета в белую блестящую рубашку и накрасила губы красной помадой.