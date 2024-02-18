Сколько варить яйца всмятку, вкрутую, в мешочек: пошаговая инструкция

Сегодня расскажем, как правильно варить яйца пашот, сколько варить куриные и перепелиные яйца в скорлупе, а также узнаем, как их легко почистить после приготовления.

Тонкости приготовления вареных яиц

Несмотря на то, что вареные яйца — очень простое блюдо, в деле их приготовления есть свои тонкости. Например, некоторые повара считают, что яйца нужно погружать в кипящую воду, правда, предварительно необходимо их выдержать около получаса при комнатной температуре, чтобы от резкого перепада не потрескалась скорлупа. Если же вы кладете яйцо в холодную воду, то отсчитывать время варки следует после закипания.

Также некоторые доктора рекомендуют мыть яйца с мылом перед приготовлением. Однако нельзя делать это заранее — яйцо покрыто естественным защитным слоем, и если его смыть раньше времени, то продукт быстро испортится даже в холодильнике.

Чтобы яичная скорлупа не треснула во время приготовления, в воду нужно добавить 1 ч. л. соли на 1 литр воды. А чтобы готовое яйцо было легко почистить, нужно сразу после варки положить его в холодную воду.

Однако важнее всего знать не как, а сколько варить яйца. Ведь именно от этого зависит их вкус.

Сколько варить яйца всмятку

Самый быстрый и простой способ приготовления яиц — всмятку. У такого яйца желток остается жидким полностью, а белок становится твердым с внешней стороны, а в середине может быть полужидким.

Чтобы приготовить яйца всмятку, положите их в кастрюлю или ковш, залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрывала скорлупу, и поставьте на огонь. После закипания убавьте газ, иначе яйца будут стукаться друг о друга, и скорлупа треснет. После того как вода закипела, яйца следует варить 3 минуты, а затем поставить их под холодную воду.

Похожим образом готовят яйца в мешочек. У этого блюда желток также остается жидким, а белок полностью сварен. Чтобы достигнуть такого результата, время приготовления увеличивают до 4 минут.