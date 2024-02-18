Люди
18.02.2024, 11:40

ФОТО | До и после: 13 всемирно известных звезд, которые легли под нож, чтобы изменить свою внешность

 
Anne & Stiil
Courtney Cox
Courtney Cox
ФОТО: Keith Mayhew | Vida Press

Многие публичные личности легли под нож, чтобы подправить свою внешность. Есть те, кто признается в этом, и те, кто скрывает этот факт, хотя фотографии говорят об обратном. Некоторые женщины говорят, что сделали лишь уколы красоты, а есть и те, кто утверждает, что все в них естественно. Окончательная правда, вероятно, известна только им самим - и тем профессионалам, которые делали эти процедуры.

Келли Роуленд

„Я хотела вставить в грудь имплантаты с 18 лет, но моя мама и мама Бейонсе посоветовали мне дважды подумать, прежде чем принимать такое решение“, - рассказала Келли Роуленд журналу Shape. И, судя по всему, она так и сделала, но спустя десять лет все же решила вернуться к своему изначальному плану. „Я ходила с бюстгальтером с подкладками, чтобы понять, каково это. Вы должны точно знать, на что идете, какой бы ни была операция“.

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