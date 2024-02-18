ФОТО | До и после: 13 всемирно известных звезд, которые легли под нож, чтобы изменить свою внешность

Многие публичные личности легли под нож, чтобы подправить свою внешность. Есть те, кто признается в этом, и те, кто скрывает этот факт, хотя фотографии говорят об обратном. Некоторые женщины говорят, что сделали лишь уколы красоты, а есть и те, кто утверждает, что все в них естественно. Окончательная правда, вероятно, известна только им самим - и тем профессионалам, которые делали эти процедуры.