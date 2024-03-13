Идеальные блины! Ученые рассказали, как сделать масленичное блюдо лучше, согласно науке

Замените обычное молоко пахтой. Пахта содержит молочную и лимонную кислоту. Эти кислоты помогают также тесту подниматься. Если дома нет пахты, то добавьте в тесто немного лимонного сока: одну столовую ложку на каждые 250 мл молока.

Добавьте в тесто немного растопленного сливочного масла. Попробуйте растопить сливочного масла в объёме примерно 1/4 муки по весу и добавить его в смесь одновременно с молоком. Кроме того, если вы готовите блины с пахтой, то добавляйте пищевой соды чуть больше, чем указано в рецепте, чтобы блины получались подрумяненными.

Сбалансируйте количество ингредиентов. Характеристики вашего блина определяются коэффициентом Бейкера. Он представляет собой объём молока в тесте в миллилитрах, разделённый на массу муки в граммах. При этом если вы хотите приготовить британские блины, то берите 200 мл молока, 100 г муки и 1 или 2 яйца.

Дайте тесту „отдохнуть“. Если вам нужны тонкие блины, дайте тесту постоять полчаса или около того.

Daily Mail: оливковое масло хорошо подходит для приготовления идеальных блинов

А вот эксперт по гидромеханике Иэн Имс из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Матье Селье, заведующий кафедрой машиностроения Кентерберийского университета, рассказали Daily Mail, что для приготовления идеальных блинов нужно использовать оливковое масло. Кроме того, не стоит слишком сильно размешивать тесто и помещать его в центр сковороды при жарке, пишет „Рамблер“.

Имс объяснил, что для получения хрустящих блинов нужно заменить сливочное масло растительным, например, оливковым. Растительное масло имеет более низкую температуру дымления, чем сливочное, поэтому может разогреваться, не пригорая. Также оно легче растекается по сковороде, что обеспечивает лучшую передачу тепла от нагретой поверхности к тесту.