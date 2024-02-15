Пять мифов о вакцине против ВПЧ: стоит ли вакцинировать детей?

ВПЧ - это вирус, передающийся от человека к человеку, который очень распространен в мире и заражает в течение жизни четырех из пяти человек. В школах Эстонии с 2018 года проводится вакцинация молодежи против ВПЧ по национальной программе иммунизации. Если раньше вакцину могли получить бесплатно только девочки в возрасте 12–14 лет, то с этого года вакцина доступна и для мальчиков, а возрастной диапазон вакцинации расширен до 18 лет.

Вакцина против ВПЧ не нужна, потому что организм сам избавляется от вируса. Это не так.

Хотя большинство людей в течение жизни сталкиваются с каким-то типом ВПЧ, который иммунная система организма может уничтожить в течение нескольких месяцев или лет, существуют типы ВПЧ, которые могут в будущем серьезно угрожать нашему здоровью. Здесь мы говорим о типах ВПЧ с высокой степенью риска заболевания раком. Если организм не может избавиться от вируса, на слизистых оболочках могут возникнуть клеточные изменения, и может развиться злокачественная опухоль или рак. Кроме рака шейки матки, ВПЧ также ассоциируется с развитием рака ануса, вульвы, влагалища, пениса, а также рака области рта и горла. Вакцина против ВПЧ помогает предотвратить часть этих видов рака.

Мальчиков не нужно вакцинировать против ВПЧ. Нужно.

ВПЧ угрожает как мужчинам, так и женщинам, вызывая развитие злокачественных опухолей в области гениталий (например, рак шейки матки, вульвы, влагалища, ануса, пениса и предраковые состояния), а также в области головы и шеи (например, рак рта и горла). Вирус передается от человека к человеку при контакте кожи с кожей или слизистых. Заразиться можно во время сексуального контакта, но достаточно и просто интимных прикосновений. Поэтому важно вакцинировать как мальчиков, так и девочек.

Вакцина против ВПЧ небезопасна. Она безопасна.