Леопардовые лосины и не только: вещи, от которых лучше избавиться женщинам plus-size

При поиске наряда, который будет идеально сидеть, стоит придерживаться нескольких правил. Нужно иметь представление о преимуществах и недостатках своей фигуры. Преимущества следует подчеркивать, а недостатки умело скрывать. В магазинах представлен широкий ассортимент женской одежды больших размеров, но не всегда она позволяет выглядеть на все сто процентов. Редакция журнала „Клео“ делится тремя вещами, которые точно не стоит надевать, если вы plus-size.

Полупозрачные вещи

Блузы, футболки, лонгсливы — принято носить с непрозрачным топом или футболкой под низ. При этом остальные участки тела проглядыываются из-под полупрозрачной ткани. Для полной женщины это означает демонстрацию складок в проблемных местах, лучше отказаться от таких вещей в своем гардеробе.

Леопардовые лосины

Да-да, они самые, уже ставшие мемом. В женском шкафу женщины больших размером должны быть удобные вещи, но если говорить о леггинсах, стоит отдать предпочтение плотным и однотонным тканям. Крупный принт не сыграет на руку вашей фигуре.

Горизонтальная полоска

Платья, туники, футболки с горизонтальной полоской тоже должны покинуть ваш шкаф. Нужно помнить, что траектория линий на одежде формирует силуэт. Зрительно вещь, на которой есть широкие и редкие полосы, воспринимается как более близкий объект. Визуально такие предметы гардероба делают тело еще шире.