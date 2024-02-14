Сходите на свидание с самим собой и другие советы психолога для тех, у кого нет пары на 14 февраля

По ее словам, в этом случае важно преподнести себе такой подарок, который хотелось бы получить от близкого. Хорошими вариантами заботы о себе станут поход в спа и на массаж, сообщает „Рамблер“.

Не встретившим вторую половинку людям психолог порекомендовала перестать сравнивать себя с другими и найти плюсы в своем одиночестве.

„Если хотите — устройте свидание с самим собой. Сделайте себе такой подарок, который хотели бы получить от своего избранника или избранницы“, — добавила Скалубо.

Также полезно будет немного „погоревать“ о прошлых отношениях, пострадать и распрощаться с ними, добавила специалист.

Еще одной психологической практикой, способной поддержать одинокого человека в День всех влюбленных, психолог назвала написание письма себе в будущее. Открыть его можно будет через несколько лет – в этом случае послание станет хорошей поддержкой, заключила Скалубо.