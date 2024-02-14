ФОТО | В Таллинне появилась новая платформа для аренды одежды и других вещей с собственным шоурумом

Платформа Rotazion позволяет пользователям сдавать в аренду и брать напрокат самые разные вещи - от модной одежды до спортивного инвентаря, детских колясок и многого другого, тем самым помогая экономить деньги и беречь окружающую среду.

„Это революционное изменение в потребительской культуре - меньше покупать новые вещи, замедлить рост свалок и максимально использовать уже имеющиеся предметы. Это поможет сделать многих людей счастливыми и обеспечит беспроигрышную ситуацию для владельцев вещей, тех, кто их ищет, и для планеты в целом. Rotazion - это больше, чем просто платформа, это шаг к более устойчивому будущему!“ - уверена Адеэле.

Rotazion также предлагает пользователям выставить свои вещи в шоуруме по адресу Копли, 70а. Желающие взять их в аренду смогут ознакомиться с ними вживую и померить. Кроме того, это отличная возможность освободить место у себя дома и в гардеробе, храня вещи в шоуруме.

Больше информации можно найти на Rotazion.com. Смотрите фото с открытия шоурума!