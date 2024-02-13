6 способов привлечь любовь на День святого Валентина — они точно сработают(1)
Каждый человек заслуживает счастья, но дорога к нему не у всех бывает прямой и легкой, иногда нужно пройти узенькой горной тропинкой, чтобы дойти до самой вершины. Главное — верить в себя и в то, что счастье рядом, оно ждет именно вас, уверяет Wday.
Но надо помнить, что вода не течет под лежачий камень, а потому надо взять себя в руки, подняться с уютного дивана и двинуться навстречу своему счастью. Советами о том, как настроить себя на новые отношения, поделилась эксперт Кажетта.
Сделайте шаг к обновлению
И первое, что надо сделать — полюбить себя. Многие женщины после разрыва, череды неудач в личной жизни или периода застоя начинают думать, что никому не нужны, а значит, и следить за своей внешностью не надо. Это необоснованное заблуждение.
Вы красивы, обаятельны, неординарны и соблазнительны! Покажите это миру, пусть об этом знают окружающие — купите абонемент в фитнес–клуб, сходите к косметологу, измените цвет волос и обновите гардероб. Следите за своим питанием, бегайте по утрам и ведите здоровый образ жизни. И не ради кого-то, а ради себя. Впустите светлую и добрую энергию в свое тело и свою душу — вы даже не заметите, что стали чаще улыбаться, а это так привлекает внимание!
Избавьтесь от лишнего
В вашей жизни должна произойти „весенняя уборка“ — выбросите из головы, гардероба и из квартиры все лишнее, откройтесь всему новому и радостному Устройте проветривание, распахните настежь окна и двери своей души. Не будьте белкой в колесе — не бегайте по кругу дом–работа. Отправьтесь в отпуск, за город или хотя бы проведите увлекательные выходные в городе. Вам просто необходимо расслабиться!
И не обязательно ездить в одиночку — возьмите с собой друзей. А на отдыхе — кто знает — вполне возможен и новый роман, который может помочь вам вспомнить, как вести себя с противоположным полом — как минимум, легкий флирт еще никому не вредил.
Не прячьтесь от мира
Чаще выходите в свет, проводите много времени в людных местах. Но не в очереди к кассе супермаркета после работы, а сходите в театр, ресторан, музей. Такой культурный поход не стоит совершать в одиночестве — возьмите с собой подруг. И не забудьте надеть красивое платье, выгодно подчеркивающее вашу фигуру. Плюс изысканный макияж и красивая прическа — разве вас могут не заметить?
Не бойтесь быть сексуальными
Приучите себя к мысли, что вы можете нравиться. Обратите внимание, как смотрят на вас мужчины на улице — поднимите свою самооценку, получая удовольствие от заинтересованных взглядов и улыбок, адресованных вам. Так вы научитесь понимать, что рано пытались поставить крест на своей жизни, и принимать, что достойны любви и счастья. Наслаждайтесь каждым моментом каждого дня.
Отвыкнув от отношений, скорее всего, вы стали чувствовать некоторую асексуальность — вам кажется, что вы безлики, даже хочется спрятаться. Может показаться, что это странный совет, но попробуйте иногда носить туфли на каблуках и чулки.
Туфли улучшат вашу походку, она станет изящной и привлекающей взгляд, осанка станет прямой и гордой. А еще, благодаря высокому каблуку, ваши ноги зрительно станут длиннее, что также придаст вам уверенности в себе.
Что касается чулок, то этот предмет гардероба требует особого отношения. Они помогают вам ощущать свою привлекательность, соблазнительность и сексуальность. При этом знать, что они на вас надеты, будете только вы, но чувствовать вы себя будете иначе — так, словно храните какую–то тайну, а это привлечет к вам внимание противоположного пола.
Не стесняйтесь быть слабой
Найдите для себя новое занятие, но обязательно групповое или в паре с партнером — мужчина должен видеть в вас женщину, которую нужно за руку вести по жизни. Начните танцевать танго, сальсу или румбу — танцы страсти и любви научат вас правильному поведению с мужчинами, умению флиртовать и одновременно быть покорными.
Займитесь конным спортом — пусть мужчина вас научит правильно сидеть в седле, поможет сесть на коня и слезть с него. Научитесь кататься на горных лыжах или сноуборде, ныряйте с аквалангом, играйте в теннис — без помощи и поддержки мужчины в этих видах спорта никак не обойтись.
Про наших женщин еще Некрасов писал: „Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет“. И так остается до сих пор: с работы в магазин, загрузили тележку продуктов, взвалили все на себя и понеслись вперед — донести все домой и тут же приготовить ужин из пяти блюд. Научитесь отдыхать, побудьте иногда слабой. В этом случае мужчин рядом будет достаточно, останется только выбирать.
Научитесь просить о помощи, делать комплименты и благодарить. Не стесняйтесь обращаться к мужчинам даже по мелочам. Делайте им комплименты, но искренне, от души, а главное, растопите их сердце благодарностью за помощь — добрым словом и улыбкой.
Знакомьтесь и общайтесь в социальных сетях
На просторах интернета можно общаться легко, непринужденно, вспоминая, как это было когда–то в юности, добавляя немного кокетства и флирта. Но будьте внимательнее, ведь сегодня виртуальный мир может затянуть настолько, что захочется жить в нем, убежав от реальности.
Помните, вы достойны счастья, и оно ждет вас, возможно, даже за углом. Просто надо повернуть за угол, а не пройти прямо. Иногда путь к счастью может быть тернист и извилист, но вы сможете идти по этому пути, ведь он ваш. А навстречу вам уже идет тот, с кем вас соединит большое и светлое чувство.