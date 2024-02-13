6 способов привлечь любовь на День святого Валентина — они точно сработают

Но надо помнить, что вода не течет под лежачий камень, а потому надо взять себя в руки, подняться с уютного дивана и двинуться навстречу своему счастью. Советами о том, как настроить себя на новые отношения, поделилась эксперт Кажетта.

Сделайте шаг к обновлению

И первое, что надо сделать — полюбить себя. Многие женщины после разрыва, череды неудач в личной жизни или периода застоя начинают думать, что никому не нужны, а значит, и следить за своей внешностью не надо. Это необоснованное заблуждение.

Вы красивы, обаятельны, неординарны и соблазнительны! Покажите это миру, пусть об этом знают окружающие — купите абонемент в фитнес–клуб, сходите к косметологу, измените цвет волос и обновите гардероб. Следите за своим питанием, бегайте по утрам и ведите здоровый образ жизни. И не ради кого-то, а ради себя. Впустите светлую и добрую энергию в свое тело и свою душу — вы даже не заметите, что стали чаще улыбаться, а это так привлекает внимание!

Избавьтесь от лишнего

В вашей жизни должна произойти „весенняя уборка“ — выбросите из головы, гардероба и из квартиры все лишнее, откройтесь всему новому и радостному Устройте проветривание, распахните настежь окна и двери своей души. Не будьте белкой в колесе — не бегайте по кругу дом–работа. Отправьтесь в отпуск, за город или хотя бы проведите увлекательные выходные в городе. Вам просто необходимо расслабиться!

И не обязательно ездить в одиночку — возьмите с собой друзей. А на отдыхе — кто знает — вполне возможен и новый роман, который может помочь вам вспомнить, как вести себя с противоположным полом — как минимум, легкий флирт еще никому не вредил.

Не прячьтесь от мира