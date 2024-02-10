Насилие тайно проникает в отношения. Клинический психолог объясняет, как распознать домашнее насилие на раней стадии

Домашнее насилие – это любое психическое, физическое или сексуальное насилие между людьми, которые в настоящее время находятся или находились в интимных отношениях. „Насилие — это системная модель поведения, при которой одна сторона пытается получить контроль над другой, используя физическое насилие запугивание, унижение или другие способы подчинения. В отношениях случаются ссоры, и это нормально, а в безопасных отношениях стороны не боятся выражать свои разногласия. Однако в случае домашнего насилия одна сторона испытывает страх и не может говорить о выражении потребностей или взглядов, а это систематический захват власти над другой“, — объяснила клинический психолог Катрина Хейнметс.

„Согласно опросу IKEA, люди в Эстонии больше всего подвергаются эмоциональному (85%) и физическому (60%) насилию, за ними следуют экономическое (33%) и сексуальное (9%) насилие. Девять из десяти, переживших домашнее насилие, заявили, что подвергались ему неоднократно. Почти 80% подтвердили, что, по их опыту, уровень насилия имеет тенденцию усиливаться как во время праздников, так и из-за внешних факторов, таких как рост цен и финансовых расходов. Любой может подвергнуться домашнему насилию, независимо от пола, возраста, образования и дохода, поэтому важно распознавать его признаки и знать, как действовать, когда вы его замечаете“, — сказал Марко Пыдер, руководитель IKEA в Эстонии. Исследование является частью продолжающейся социальной кампании IKEA „Обрати внимание на насилие“, целью которой является повышение осведомленности о домашнем насилии.

„Чем дольше человек находится в оскорбительных отношениях, тем более уверенным он может стать со временем. Уверенность в себе, вера в возможность перемен и надежда на отношения, свободные от насилия в будущем, могут оказаться пустыми. Также со временем жестокий партнер может изолировать жертву от людей, которые могли бы ей помочь“, — отметила клинический психолог.

Как выявить домашнее насилие как можно раньше?