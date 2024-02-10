Насилие тайно проникает в отношения. Клинический психолог объясняет, как распознать домашнее насилие на раней стадии
Насилие в отношениях часто со временем обостряется, поэтому важно заметить его как можно раньше. Чем дольше вы находитесь в таких отношениях, тем сложнее из них выйти, потому что ваша вера в себя, в лучшее будущее и возможность поделиться своими опасениями могут уменьшиться. В преддверии Дня всех влюбленных клинический психолог Катрина Хейнметс объясняет, как распознать домашнее насилие.
Домашнее насилие – это любое психическое, физическое или сексуальное насилие между людьми, которые в настоящее время находятся или находились в интимных отношениях. „Насилие — это системная модель поведения, при которой одна сторона пытается получить контроль над другой, используя физическое насилие запугивание, унижение или другие способы подчинения. В отношениях случаются ссоры, и это нормально, а в безопасных отношениях стороны не боятся выражать свои разногласия. Однако в случае домашнего насилия одна сторона испытывает страх и не может говорить о выражении потребностей или взглядов, а это систематический захват власти над другой“, — объяснила клинический психолог Катрина Хейнметс.
„Согласно опросу IKEA, люди в Эстонии больше всего подвергаются эмоциональному (85%) и физическому (60%) насилию, за ними следуют экономическое (33%) и сексуальное (9%) насилие. Девять из десяти, переживших домашнее насилие, заявили, что подвергались ему неоднократно. Почти 80% подтвердили, что, по их опыту, уровень насилия имеет тенденцию усиливаться как во время праздников, так и из-за внешних факторов, таких как рост цен и финансовых расходов. Любой может подвергнуться домашнему насилию, независимо от пола, возраста, образования и дохода, поэтому важно распознавать его признаки и знать, как действовать, когда вы его замечаете“, — сказал Марко Пыдер, руководитель IKEA в Эстонии. Исследование является частью продолжающейся социальной кампании IKEA „Обрати внимание на насилие“, целью которой является повышение осведомленности о домашнем насилии.
„Чем дольше человек находится в оскорбительных отношениях, тем более уверенным он может стать со временем. Уверенность в себе, вера в возможность перемен и надежда на отношения, свободные от насилия в будущем, могут оказаться пустыми. Также со временем жестокий партнер может изолировать жертву от людей, которые могли бы ей помочь“, — отметила клинический психолог.
Как выявить домашнее насилие как можно раньше?
Хейнметс пояснила, что, поскольку сами отношения находятся в постоянном развитии, признаки домашнего насилия часто появляются в отношениях незаметно и вместе с естественным развитием отношений. „Часто бывает так, что когда человек в какой-то момент осознает насилие в своих отношениях, он также начинает ретроспективно видеть некоторые признаки, которые могли существовать в отношениях давным-давно. Однако это не значит, что эти самые знаки уже в начале заявили о явной опасности для отношений – не всегда можно сразу сделать черно-белые выводы с поверхности мелких и неоднозначных знаков, но мы можем повернуть наш взгляд на общую картину“, — сказала она, указывая на некоторые вопросы, которые следует задать себе, если вы подозреваете, что находитесь в небезопасных отношениях:
Что я чувствую в присутствии моего партнера? Могу ли я быть самим собой и выражать свое мнение, особенно если оно не совпадает с мнением моего партнера? Или я чувствую, что мне нужно ходить на цыпочках, чтобы не раздражать, не обижать и не ранить его, и пытаюсь ли я уловить егонастроение и действовать соответственно?
Узнаю ли я себя в этих отношениях? Отношения меняют нас, это естественно, но есть ли что-то, что влияет на меня негативно? Могу ли я изменить все это, если захочу?
Есть ли у меня время для себя и конфиденциальности в отношениях? Или партнер ведет себя ревниво и контролирующе и хочет иметь представление о том, куда я хожу и что делаю, с кем общаюсь, или также получить доступ к моим учетным записям, например, банковскому счету и электронной почте?
Клинический психолог также рекомендует попробовать так называемый „тест друга“. „Поставьте себя на место постороннего и спросите себя, если бы мой хороший друг, о котором я очень забочусь, поделился бы со мной такой историей, обеспокоило бы это меня? Это безумие, к чему люди могут адаптироваться. Но если мы отстранимся от этой ситуации и представим на ее месте кого-то, кто нам небезразличен, мы сможем посмотреть на ситуацию честнее“, - предположила Хейнметс.
Поделитесь своими малейшими сомнениями
Если различные признаки в отношениях заставляют вас подозревать домашнее насилие, важно поделиться своими подозрениями с кем-то, кому вы доверяете, например, с хорошим другом, членом семьи или коллегой. Вы также можете обратиться к специалисту центра поддержки женщин или помощи жертвам, где вы также можете сделать это анонимно. Хейнметс также рекомендует почитать на эту тему, но имейте в виду, что в случае домашнего насилия ваш партнер может отслеживать, какие веб-сайты вы посещаете.
По словам менеджера рынка ИКЕА, результаты опроса подтверждают важность поддержки — оказалось, что осведомленность о профессиональной помощи (временное жилье, психологическая консультация, юридическая помощь и т. д.), а также поддержка самых близких людей, т. е. семьи, друзей или коллеги, помогает выйти из бурных отношений. В качестве третьего по значимости критерия в исследовании была выделена финансовая способность содержать себя и своих детей.
„Если вы заметили в своем любимом человеке что-то, что может указывать на домашнее насилие, не упустите возможность отреагировать, но найдите уединённый момент, чтобы поделиться тем, что вы заметили, и предложите возможность поговорить об этом. Также может быть, что друг не готов поделиться темой, или он не видит ситуацию одинаково, или в отношениях все в порядке. Однако если вы поделитесь своим наблюдением, это даст понять, что человек не одинок. Человеку, испытывающему домашнее насилие, может быть очень трудно увидеть в происходящем насилие, признаться в ситуации самому себе или рассказать о ней кому-то. Поэтому роль друзей, семьи и коллег чрезвычайно важна как в замечании, так и в создании перемен“, — поделась Хейнметс.
В чем проявляется домашнее насилие?
„Насилие характеризуется систематичностью. Это означает, что определенное поведение повторяется снова и снова и оказывает влияние на человека. За моментом насилия часто следуют извинения и обещания, что подобная ситуация больше не повторится, но эти ситуации повторяются снова. Даже если есть извинения на словах, на самом деле никакой ответственности не несут. Вину возлагают на внешние факторы, такие как „у меня был стресс“ или „ты знаешь, как я нервничаю, когда на тебя смотрят другие мужчины“, — объяснила клинический психолог Катрина Хейнметс.
Контролирующее поведение: попытка иметь общее представление и влиять на тех, с кем человек взаимодействует. Постоянная потребность знать, что делаешь и с кем. Это также может выражаться в требовании доступа к личным аккаунтам, тайном отслеживании их или преследовании.
Эмоциональное насилие: постоянное чувство вины, критика, унижение, насмешки, оскорбления и манипуляции.
Сильная ревность: постоянные необоснованные обвинения в поведении, внешности или действиях и попытки повлиять на это. Заставляет вас чувствовать себя плохо, когда не подчиняетесь указаниям или желаниям.
Угрозы: угрозы вам и вашим близким.
Физическое насилие: агрессивное или угрожающее поведение, включая гневные удары по стене или подушке.
Сексуальное насилие: принуждение вас делать то, чего вы не хотите. Комментирование и критика вашего тела, внешнего вида или сексуальных действий.
Финансовый контроль: необходимость и желание иметь обзор ваших финансов или даже доступ к ним. Принятие решений и влияние на то, что вы можете купить. Саботировать выбор карьеры или учебы и создавать впечатление, что это ваши собственные решения
Если вам нужна поддержка, обращайтесь:
• Телефон кризисной помощи жертвам: 116 006 (24/7) или palunabi.ee
• телефон Lasteabi: 116 111 (24/7) или Lasteabi.ee;
• поддержка в отказе от насилия: 660 6077 (будние дни с 10:00 до 16:00).
В случае возникновения чрезвычайной ситуации позвоните в центр экстренной помощи по номеру 112.
Дополнительная информация о домашнем насилии: sotsiaalkindlustusamet.ee
Социальная инициатива IKEA „Обратите внимание на насилие“ была запущена с целью выступить против насилия во всем Балтийском регионе. Цель инициативы — повысить осведомленность о домашнем насилии и внести вклад в улучшение условий временного размещения в центрах поддержки. Инициатива будет реализована одновременно во всех странах Балтии.
*IKEA провела онлайн-опрос совместно с Norstat. Опрос состоялся в ноябре 2023 года, в нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.