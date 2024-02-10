Александр Рогов назвал тренд весеннего сезона, который сделает ярким любой образ(1)
Как бы ни был загружен график стилиста, он всегда найдет время на читателей своего телеграм-канала. Между съемками авторской передачи и подготовкой к новому проекту Александр Рогов каждый день находит минутку, чтобы поделиться модным советом. Медленно, но верно он начал готовить фолловеров к весеннему сезону и в последнем посте рассказал о еще одном тренде, пишет Super.
„Знаете ли вы, что металлик (золото и серебро) — тренд SS24?“ — заверил Александр и, чтобы не быть голословным, показал фото с подиумов.
Луки из подборки, признаться, с обыденной жизнью несовместимы, однако привыкшие к экспериментам преданные читательницы Александра запросто могут внедрить тренд в свой гардероб.
Тем, кому пока импровизировать тяжело, советуем приглядеться к простым вещам с эффектом металлик, например блузке или майке, и примерить его с базовыми брюками или джинсами.
А если к такой яркой вещи на себе вы пока не готовы, можно прикупить аксессуар в том же стиле. Трендовую расцветку в любом случае будет видно издалека.