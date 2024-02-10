Александр Рогов назвал тренд весеннего сезона, который сделает ярким любой образ

Как бы ни был загружен график стилиста, он всегда найдет время на читателей своего телеграм-канала. Между съемками авторской передачи и подготовкой к новому проекту Александр Рогов каждый день находит минутку, чтобы поделиться модным советом. Медленно, но верно он начал готовить фолловеров к весеннему сезону и в последнем посте рассказал о еще одном тренде, пишет Super.