Таллиннский мишленовский ресторан впервые открывает двери для светского мероприятия

Анна Павлова, создатель светского салона Art & Gourmet, решила порадовать таллинцев мероприятием, посвященным книге „STILS II. Eating, hosting and society“, которую по праву можно считать библией изысканного стиля жизни. На мероприятии выступят авторы книги, латвийские иконы стиля и стиля жизни, Гуна Лейшкалне-Рока и Денис Александр Шевелев.

Событие состоится в легендарном ресторане с двумя звездами „Мишлен“, расположенном в Ноблесснере - 180 Degrees by Matthias Diether. Этот мишленовский ресторан впервые открывает двери для мероприятия такого формата.

Гуна Лейшкалне-Рока и Денис Шевелев поделятся вдохновением с самых легендарных вечеринок в истории (включая те, которые им довелось посетить лично! Гуна - гость парижских показов и закрытых вечеринок модного дома Dior), расскажут о правилах светской жизни, коснутся искусства small talk и этикета для гостей. Узнаем, как организовать красивое мероприятие у себя и даже поговорим о кризис-менеджменте для хозяев вечера: что делать с гостями, желающими испортить вашу вечеринку?

„Обязательно поговорим и о философии fine dining: как понимать тонкое гастрономическое искусство, и почему визит в мишленовский ресторан - это нечто большее, чем дивные вкусы и высокий статус. К слову, гости мероприятия получат ценный подарок как дань их хорошему вкусу - книгу „STILS II. Eating, hosting and society“, которая станет не только стильной деталью интерьера, но и источником вдохновением, или даже гидом с ценными рекомендациями.“ - прокомментировала организатор.