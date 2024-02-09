7 антитрендов весны-2024, которые нужно исключить из своих образов
Эти вещи безнадежно устарели, поэтому им не место в вашем гардеробе. Woman приводит чек-лист, который поможет избежать фэшн-ошибок и выглядеть стильно.
Несмотря на то, что на дворе январь, а впереди еще один зимний месяц, многие из нас уже задумались над обновлением гардероба к теплым дням. И это правильно, ведь модные эксперты уже составили чек-лист вещей, которых не должно быть в ваших образах этой весной.
Приталенная блуза
Один из главных антитрендов этой весны — приталенные блузы. Трендсеттеры уже давно пытаются донести до женщин, что эта вещь должна была отправиться на утилизацию еще несколько лет назад, но многие по-прежнему отдают ей предпочтение.
Некоторые дамы уверены, что приталенная блуза, да если она еще будет с принтом, помогает смоделировать фигуру, в то время как актуальный oversize лишь добавит лишних килограммов. Но в погоне за визуально идеальными параметрами, каждая из них попадает в ловушку, делая свой образ безвкусным. К тому же, такие модели совершенно несовместимы с понятием комфорт: они сковывают движения.
Стилисты советуют подобрать им актуальную замену в виде рубашек со спущенной линией плеч и фигурной линией низа. Она будет выглядеть стильно, женственно и интересно.
Брюки карго
Эти модные лидеры тоже сдают свои позиции и уходят в забвение. Звездный час брюк с накладными карманами отгремел, а значит, пришло время искать им замену.
Комфортным брюкам, создающим расслабленный образ, пришли на смену джинсы с клешем от колена и классические брюки палаццо. Первый вариант более дерзкий и повседневный, второй — элегантный, но при этом совершенно не строгий.
Джинсы бананы
Стоит оставить в прошлом и те самые, уже ставшие легендарными, „бананы“ с широкими штанинами, которые сужаются книзу. Стилисты уверяют, что такая модель ощутимо искажает нижнюю часть фигуры, прибавляя лишние килограммы и создавая ненужные объемы в талии.
Модной заменой им станут джинсы из вельвета с высокой посадкой. Они отлично выписываются в повседневные образы, подходят для любой фигуры и выглядят в разы эффектнее устаревшей модели.
Пуховик с мехом
Этот элемент гардероба трендсеттеры уже давно забраковали, но многие из нас упорно продолжают хранить ему верность. Все потому, что пуховик с мехом — это тепло и удобно, а еще когда-то было дико модно. Правда, ключевое здесь именно „когда-то“. Зимой, а уж тем более весной этого года пуховики с мехом на капюшоне испортят любой образ и повесят на вас ярлык человека, совершенно не разбирающегося в трендах. Сегодня многие дизайнеры делают акцент на функционал, а мех в качестве отделки никак не помогает в сохранении тепла. Так почему он все еще находится в вашем гардеробе?
Обращайте внимание на укороченные изделия слегка свободного кроя и незаменимые куртки средней длины немного oversize, которые будут не только теплыми, но и стильными.
Укороченный жакет
Жакет — это неотъемлемая часть женского гардероба. Он выручает в прохладную погоду и идеально вписывается в любой образ, в любой дресс-код. Главное условие — актуальная модель, которая меняется практически каждый сезон. Сегодня стилисты с уверенностью заявляют, что любимые многими укороченные жакеты вышли из модного чата: они выглядят дешево и подчеркивают все „погрешности“ фигуры.
Лучше присмотритесь к объемным удлиненным моделям, которые прикроют бедра. Они подходят большинству типов фигур и прекрасно сочетаются с различными элементами гардероба.
Укороченное пальто-кокон
Укороченное пальто-кокон некогда было фаворитом в гардеробах многих девушек. Оно помогало создать кокетливый образ с мини, когда казалось, что кроме верхней одежды на представительнице прекрасного пола больше ничего нет. Этот наряд получался женственным и пикантным, но увы, на этом все плюсы заканчиваются. Такую модель довольно трудно стилизовать: брюки, платья и юбки, которые длиннее самого пальто, сразу откладываются. А что же остается — вечное мини? В непогоду такой наряд явно не получит пальму первенства как самый удачный и комфортный. К тому же, пальто-кокон неумолимо портит фигуру, превращая ее в „шар“.
Именно поэтому отдавайте предпочтение актуальному удлиненному пальто-халату. Оно не только предоставит огромный выбор образов и согреет, но и создаст красивый и стройный силуэт.
Платье-свитер крупной вязки
Трикотажные платья — мастхэв весенних луков. Только вот помимо тепла, комфорта и женственности многие совершенно забывают о самом главном — модели. Лапша, крупная вязка, стразы и ремни — это то, что нужно забыть раз и навсегда. Такой трикотаж уже давно себя изжил, поэтому если в вашем гардеробе до сих пор залежались пара-тройка таких платьев, им еще не поздно найти достойную замену.
Лаконичное платье футляр предпочтительно черного или бежевого оттенка — это то, что нужно каждой моднице этой весной. Они сделают образ женственным, утонченным и, конечно, невероятно модным.