7 антитрендов весны-2024, которые нужно исключить из своих образов

Несмотря на то, что на дворе январь, а впереди еще один зимний месяц, многие из нас уже задумались над обновлением гардероба к теплым дням. И это правильно, ведь модные эксперты уже составили чек-лист вещей, которых не должно быть в ваших образах этой весной.

Приталенная блуза

Один из главных антитрендов этой весны — приталенные блузы. Трендсеттеры уже давно пытаются донести до женщин, что эта вещь должна была отправиться на утилизацию еще несколько лет назад, но многие по-прежнему отдают ей предпочтение.

Некоторые дамы уверены, что приталенная блуза, да если она еще будет с принтом, помогает смоделировать фигуру, в то время как актуальный oversize лишь добавит лишних килограммов. Но в погоне за визуально идеальными параметрами, каждая из них попадает в ловушку, делая свой образ безвкусным. К тому же, такие модели совершенно несовместимы с понятием комфорт: они сковывают движения.

Стилисты советуют подобрать им актуальную замену в виде рубашек со спущенной линией плеч и фигурной линией низа. Она будет выглядеть стильно, женственно и интересно.

Брюки карго

Эти модные лидеры тоже сдают свои позиции и уходят в забвение. Звездный час брюк с накладными карманами отгремел, а значит, пришло время искать им замену.

Комфортным брюкам, создающим расслабленный образ, пришли на смену джинсы с клешем от колена и классические брюки палаццо. Первый вариант более дерзкий и повседневный, второй — элегантный, но при этом совершенно не строгий.

Джинсы бананы

Стоит оставить в прошлом и те самые, уже ставшие легендарными, „бананы“ с широкими штанинами, которые сужаются книзу. Стилисты уверяют, что такая модель ощутимо искажает нижнюю часть фигуры, прибавляя лишние килограммы и создавая ненужные объемы в талии.

Модной заменой им станут джинсы из вельвета с высокой посадкой. Они отлично выписываются в повседневные образы, подходят для любой фигуры и выглядят в разы эффектнее устаревшей модели.

Пуховик с мехом