Рецепты
13.02.2024, 08:20

Приготовьте их вместе: 4 рецепта кофейных напитков к 14 февраля

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ФОТО: doodko | Shutterstock

Не нужно закатывать пышных вечеринок на 14 февраля. То, что вы можете встретить этот день (как и многие другие) вместе, – уже приятно. А если хотите четкий план, что именно делать вместе, начните с общего занятия, например, с приготовления вкусных напитков, пишет „Леди“.

Рецептами романтичных кофейных напитков поделились бренд-бариста Poetti – Дарья Соболева и Елена Деревянко.

Теплый бамбл

Готовится бамбл (кофе с апельсиновым соком) достаточно просто.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • апельсиновый сок – 400 мл;

  • кофе молотый – 20 г (средний или крупный помол);

  • горячая вода 95 °С – 250 мл;

  • ванильный сироп – 20 г.

Приготовление

  1. Заварить кофе во френч-прессе: добавить 20 г молотого кофе, залить 250 мл горячей воды, спустя 4 минуты опустить поршень френч-пресса.

  2. В сотейник налить сок и подогреть, не доводить до кипения.

  3. В стаканы добавить по 10 г ванильного сиропа.

  4. Разлить сок в стаканы поровну.

  5. Из френч-пресса разлить одинаковое количество кофе сверху на сок в каждую кружку.

Айс маракуйя

Если вы любите экзотику, этот коктейль для вас – его вкус погрузит вас в солнечные тропики.

Ингредиенты:

  • пюре маракуйи (замороженное) – 60 г;

  • молотый кофе – 20 г;

  • лед – 200-300 г;

  • горячая вода – 300 мл.

Приготовление

  1. Приготовить кофе в аэропрессе: поставьте плунжер до отметки „4“, добавьте 20 г молотого кофе, залейте горячую воду, спустя 50-60 секунд перемешайте кофе, закрутите фильтр, переверните аэропресс, продавите плунжер.

  2. На дно сервера добавить пюре маракуйи.

  3. Наполнить сервер льдом.

  4. Добавить кофе, перемешать.

Малиновый раф

Малиновый раф отличается особой нежностью текстуры и воздушностью.

Ингредиенты:

  • кофе – 10 г;

  • сливки 10% – 100 мл;

  • малина – 20 г;

  • сахар – 10 г.

Приготовление

  1. Смешать 10 г малины и 10 г сахара.

  2. Измельчить с помощью ножевой кофемолки до состояния пудры. Отложить в сторону.

  3. Оставшуюся малину нужно таким же способом измельчить в кофемолке, просеять.

  4. Налить сливки в питчер, добавить малиновую пудру.

  5. Приготовить порцию экспрессо, добавить в молочник.

  6. Вспенить с помощью паровика.

  7. Перелить напиток в чашку или бокал.

  8. Посыпать измельченной малиной.

Ирландский кофе

В 1970-х для производства ирландского кофе требовалось три бармена. Первый растворял сахар в кофе, второй доливал виски, третий – взбивал сливки и клал их в бокал. Благодаря этому рецепту вы можете приготовить его самостоятельно.

Ингредиенты:

  • кофе – 14 г;

  • сливки 22% – 50 г;

  • вода – 250 мл;

  • сироп „Ирландский крем“ – 10-15 г.

Приготовление

  1. Заварить кофе в воронке.

  2. Налить сливки в шейкер и взболтать.

  3. Налить сироп в бокал, сверху налить кофе и перемешать, оставив до края 1,5-2 см.

  4. Аккуратно выложить на кофе сливки.

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RusDelfi
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