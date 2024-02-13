Приготовьте их вместе: 4 рецепта кофейных напитков к 14 февраля(1)
Не нужно закатывать пышных вечеринок на 14 февраля. То, что вы можете встретить этот день (как и многие другие) вместе, – уже приятно. А если хотите четкий план, что именно делать вместе, начните с общего занятия, например, с приготовления вкусных напитков, пишет „Леди“.
Рецептами романтичных кофейных напитков поделились бренд-бариста Poetti – Дарья Соболева и Елена Деревянко.
Теплый бамбл
Готовится бамбл (кофе с апельсиновым соком) достаточно просто.
Ингредиенты (на 2 порции):
апельсиновый сок – 400 мл;
кофе молотый – 20 г (средний или крупный помол);
горячая вода 95 °С – 250 мл;
ванильный сироп – 20 г.
Приготовление
Заварить кофе во френч-прессе: добавить 20 г молотого кофе, залить 250 мл горячей воды, спустя 4 минуты опустить поршень френч-пресса.
В сотейник налить сок и подогреть, не доводить до кипения.
В стаканы добавить по 10 г ванильного сиропа.
Разлить сок в стаканы поровну.
Из френч-пресса разлить одинаковое количество кофе сверху на сок в каждую кружку.
Айс маракуйя
Если вы любите экзотику, этот коктейль для вас – его вкус погрузит вас в солнечные тропики.
Ингредиенты:
пюре маракуйи (замороженное) – 60 г;
молотый кофе – 20 г;
лед – 200-300 г;
горячая вода – 300 мл.
Приготовление
Приготовить кофе в аэропрессе: поставьте плунжер до отметки „4“, добавьте 20 г молотого кофе, залейте горячую воду, спустя 50-60 секунд перемешайте кофе, закрутите фильтр, переверните аэропресс, продавите плунжер.
На дно сервера добавить пюре маракуйи.
Наполнить сервер льдом.
Добавить кофе, перемешать.
Малиновый раф
Малиновый раф отличается особой нежностью текстуры и воздушностью.
Ингредиенты:
кофе – 10 г;
сливки 10% – 100 мл;
малина – 20 г;
сахар – 10 г.
Приготовление
Смешать 10 г малины и 10 г сахара.
Измельчить с помощью ножевой кофемолки до состояния пудры. Отложить в сторону.
Оставшуюся малину нужно таким же способом измельчить в кофемолке, просеять.
Налить сливки в питчер, добавить малиновую пудру.
Приготовить порцию экспрессо, добавить в молочник.
Вспенить с помощью паровика.
Перелить напиток в чашку или бокал.
Посыпать измельченной малиной.
Ирландский кофе
В 1970-х для производства ирландского кофе требовалось три бармена. Первый растворял сахар в кофе, второй доливал виски, третий – взбивал сливки и клал их в бокал. Благодаря этому рецепту вы можете приготовить его самостоятельно.