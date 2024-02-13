Приготовьте их вместе: 4 рецепта кофейных напитков к 14 февраля

Не нужно закатывать пышных вечеринок на 14 февраля. То, что вы можете встретить этот день (как и многие другие) вместе, – уже приятно. А если хотите четкий план, что именно делать вместе, начните с общего занятия, например, с приготовления вкусных напитков, пишет „Леди“.