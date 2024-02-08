7 признаков, что вы втайне кому-то не нравитесь
Нравиться всем невозможно! Но нет ничего хуже, чем питать иллюзии о симпатии со стороны других людей. Следующие семь пунктов укажут на то, что человек предпочел бы держаться от вас подальше, но вынужден поддерживать контакт по той или иной причине, пишет Super.
Указания на недостатки
Считается, что первыми прямо сказать о ваших промахах должны друзья. Но сообщить о кусочке пищи в ваших зубах перед важной встречей не то же самое, что публично унижать по любому поводу. Люди, которым вы не нравитесь, уточнят, не сломался ли ваш утюг, стоит вам прийти в мятом, спросят, принимали ли вы душ, и подметят, что вы не почистили обувь. Любая ваша огреха — их маленькая победа.
Попытки вас затмить
Неукротимое желание самоутвердиться за ваш счет заставляет недоброжелателей превращать любые совместные проекты в соревнование. И не важно, идет речь о закупке продуктов для пикника, количестве детей или коммерческом успехе вашего проекта на работе. Они обязательно вам сообщат, что преуспели больше вас. Вернулись из недельного отпуска? Хейтер отдыхал там же месяц. Делитесь рецептом вкусного салата? Оппонент указывает на недостатки рецепта и тут же предлагает свой. Все это признаки нездоровой конкуренции на почве неприязни.
Отказ от комплиментов
Если вам кажется, что вашим словам намеренно придают свой смысл, вам, вероятно, не кажется. Люди, которым вы не нравитесь, не потерпят от вас даже комплиментов. Потому что это возвысит вас над их токсичными сплетнями за спиной. Например, вы делаете комплимент одежде. Каким будет ответ? Правильно! „Ты называешь это красивым платьем? Да я в нем хожу через день!“ Если кто-то воспринимает вашу похвалу как оскорбление или неуважение, знайте, он вам не друг.
Избирательная доброта
Душа компании, всегда может помочь, подскажет решение в трудной ситуации всем, но не вам — здесь все очевидно, вы имеете дело с человеком, который испытывает к вам стойкую неприязнь. Ситуация часто бывает менее однозначной, вы даже не можете подловить „обидчика“, но уверены, что у вас первое место в антирейтинге симпатий.
Вечная занятость
„Как-нибудь в другой раз“, „может быть, позже“, „давай на следующей неделе“ — фразы, которые вы слышите слишком часто от одного человека? Время, конечно, ценный ресурс, но, если вам отказывают по надуманным причинам, едва ли это досадная случайность. Держите дистанцию во избежание неприятных ситуаций.
Пассивная роль в общении
Будем откровенны, многие проводят с телефоном в руках сутки напролет. Остальные проверяют сообщения хотя бы пару раз в день, за исключением особых случаев. Подозреваете, что кому-то не нравитесь? Обратите внимание, как протекает ваше общение в жизни и в Сети. Если вы всегда идете на контакт первой, постарайтесь этого не делать хотя бы в течение нескольких ней. Возможно, вы поймете, что вас не просто недолюбливают, а игнорируют, что еще хуже.
Поиск замены
Будь то коллега или родственник, он скорее предпочтет менее опытного помощника, чем перспективу оказаться в вашей компании даже ненадолго. От вашей помощи всегда откажутся под предлогом, что обратятся к кому-то еще. Это особенно подозрительно, когда человек в беде — в таком случае можно говорить о сильной неприязни. Человек готов пострадать, лишь бы не оказаться вам должным.