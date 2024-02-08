7 признаков, что вы втайне кому-то не нравитесь

Указания на недостатки

Считается, что первыми прямо сказать о ваших промахах должны друзья. Но сообщить о кусочке пищи в ваших зубах перед важной встречей не то же самое, что публично унижать по любому поводу. Люди, которым вы не нравитесь, уточнят, не сломался ли ваш утюг, стоит вам прийти в мятом, спросят, принимали ли вы душ, и подметят, что вы не почистили обувь. Любая ваша огреха — их маленькая победа.

Попытки вас затмить

Неукротимое желание самоутвердиться за ваш счет заставляет недоброжелателей превращать любые совместные проекты в соревнование. И не важно, идет речь о закупке продуктов для пикника, количестве детей или коммерческом успехе вашего проекта на работе. Они обязательно вам сообщат, что преуспели больше вас. Вернулись из недельного отпуска? Хейтер отдыхал там же месяц. Делитесь рецептом вкусного салата? Оппонент указывает на недостатки рецепта и тут же предлагает свой. Все это признаки нездоровой конкуренции на почве неприязни.

Отказ от комплиментов

Если вам кажется, что вашим словам намеренно придают свой смысл, вам, вероятно, не кажется. Люди, которым вы не нравитесь, не потерпят от вас даже комплиментов. Потому что это возвысит вас над их токсичными сплетнями за спиной. Например, вы делаете комплимент одежде. Каким будет ответ? Правильно! „Ты называешь это красивым платьем? Да я в нем хожу через день!“ Если кто-то воспринимает вашу похвалу как оскорбление или неуважение, знайте, он вам не друг.

Избирательная доброта

Душа компании, всегда может помочь, подскажет решение в трудной ситуации всем, но не вам — здесь все очевидно, вы имеете дело с человеком, который испытывает к вам стойкую неприязнь. Ситуация часто бывает менее однозначной, вы даже не можете подловить „обидчика“, но уверены, что у вас первое место в антирейтинге симпатий.

Вечная занятость