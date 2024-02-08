08.02.2024, 08:20
Зимняя депрессия. Как дожить до весны и не пасть духом - простые способы(1)
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Зимняя депрессия, или по-научному сезонное аффективное расстройство — довольно распространенное явление в наших широтах. Но это состояние не всегда легко распознать, потому что его симптомы не похожи на классическую депрессию, а скорее напоминают обычную хандру: сонливость, скука, раздражительность, приступы голода, беспричинные колебания настроения, нерешительность, потеря интереса к занятиям, которые всегда вас увлекали. Но, к счастью, и справится с ними легче, чем с настоящей депрессией. Delfi Life делится несколькими проверенными способами.