Зимняя депрессия. Как дожить до весны и не пасть духом - простые способы

Купите солнце

Из-за сокращения светового дня у нас происходит сбой внутренних часов. И как безумный Шляпник в „Алисе в Стране Чудес“, которому сломанные часы постоянно показывали время чаепития, наш мозг начинает думать, что вокруг всегда ночь и пора спать. На биохимическом уровне это связано с чрезмерной выработкой гормона сна мелатонина. Именно его избыток вызывает вялость, раздражительность и сонливость. Но это только часть проблемы. Для повышенной выработки мелатонина требуется большое количество триптофана — аминокислоты, которая нужна и для производства серотонина. Того самого „гормона счастья“, который отвечает за дневную активность и хорошее настроение. В итоге организм тратит ценный триптофан на сверхдозы усыпляющего мелатонина, а на бодрящий серотонин резервов не хватает.