Психология
08.02.2024, 08:20

Зимняя депрессия. Как дожить до весны и не пасть духом - простые способы

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Мартин Альпс
ФОТО: cottonbro studio | Pexels

Зимняя депрессия, или по-научному сезонное аффективное расстройство — довольно распространенное явление в наших широтах. Но это состояние не всегда легко распознать, потому что его симптомы не похожи на классическую депрессию, а скорее напоминают обычную хандру: сонливость, скука, раздражительность, приступы голода, беспричинные колебания настроения, нерешительность, потеря интереса к занятиям, которые всегда вас увлекали. Но, к счастью, и справится с ними легче, чем с настоящей депрессией. Delfi Life делится несколькими проверенными способами.

Купите солнце

Из-за сокращения светового дня у нас происходит сбой внутренних часов. И как безумный Шляпник в „Алисе в Стране Чудес“, которому сломанные часы постоянно показывали время чаепития, наш мозг начинает думать, что вокруг всегда ночь и пора спать. На биохимическом уровне это связано с чрезмерной выработкой гормона сна мелатонина. Именно его избыток вызывает вялость, раздражительность и сонливость. Но это только часть проблемы. Для повышенной выработки мелатонина требуется большое количество триптофана — аминокислоты, которая нужна и для производства серотонина. Того самого „гормона счастья“, который отвечает за дневную активность и хорошее настроение. В итоге организм тратит ценный триптофан на сверхдозы усыпляющего мелатонина, а на бодрящий серотонин резервов не хватает.

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