Мода и стиль
07.02.2024, 10:48

ФОТО | Эстонские VS зарубежные звездные красавицы: что сейчас в моде на красных дорожках?

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ФОТО: ScanpixKalev Lilleorg

Начало года всегда сопровождается праздничной вереницей церемоний вручения наград. На красной ковровой дорожке можно увидеть, какая мода сейчас в мире наиболее популярна. Например, блистающий металлик, длинные гламурные перчатки и открывающие тело пикантные вырезы - все это в тренде. Последние годы показали, что на красной дорожке становится все больше артистов, делающих по-настоящему смелый выбор в одежде. Как в Эстонии, так и за рубежом.

На гала-вечере вручения премий „Грэмми“ особенно смелым образом запомнилась певица Элли Голдинг - но она была далеко не иденственная.

На вручении Эстонских музыкальных наград похожий смелый образ был у певицы Ан-Марлен.

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