ФОТО | Эстонские VS зарубежные звездные красавицы: что сейчас в моде на красных дорожках?

Начало года всегда сопровождается праздничной вереницей церемоний вручения наград. На красной ковровой дорожке можно увидеть, какая мода сейчас в мире наиболее популярна. Например, блистающий металлик, длинные гламурные перчатки и открывающие тело пикантные вырезы - все это в тренде. Последние годы показали, что на красной дорожке становится все больше артистов, делающих по-настоящему смелый выбор в одежде. Как в Эстонии, так и за рубежом.