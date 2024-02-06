ФОТО | Красавицы на красной дорожке „Грэмми“: в моде платья невесты, пикантные вырезы и полностью прозрачные наряды
На торжественном гала-вечере церемонии вручения премии „Грэмми“ доминировали талантливые девушки. И красная дорожка тут не исключение, где можно было увидеть и целомудрие невесты, и полностью прозрачные ткани.
Певица Оливия Родриго выбрала платье цвета слоновой кости, расшитое белыми и красными бусинами. Это винтажное платье от Versace, которое впервые было показано на подиуме в 1995 году и надела его никто иная, как легендарная супермодель Линда Евангелиста.
Певица Мэдисон Бир надело белоснежное платье, достойное настоящей принцессы. Можно даже сказать, что оно идеально подошло бы для свадьбы в сказке со счастливым концом.
На певице Келли Кларксон надето элегантное белое платье, идеально сидящее на ее фигуре. Настоящая голливудская классика! Кроме того на Кларксон были бриллианты стоимостью 200 000 долларов.
В четвертый раз удостоившаяся награды „Альбом года“ и установившая рекорд Тейлор Свифт пришла на церемонию вручения в платье от модного дома Schiaparelli. Струящееся белое платье богини дополнили черные оперные перчатки.
Майли Сайрус за вечер успела сменить несколько великолепных костюмов. На красной дорожке она появилась в откровенном платье из золотых булавок, созданного модным домом Maison Margiela. На пошив этого платья якобы ушло 675 часов. Платье практически ничего не скрывает и напоминает одновременно как стиль 80-х годов, так и образы богинь Древнего Египта.
Певица Тайла надела платье от Versace фисташкового цвета в стиле 2000-х годов, которое было покрыто кристаллами Swarovski.
Пикантные вырезы были и на платье известной светской львицы Пэрис Хилтон. Блондинка выбрала платье русалки от бренда Reem Acra.
Британская певица Дуа Липа также сделала выбор в пользу неожиданных вырезов. Платье с глубоким вырезом из ткани цвета металлик от Courrèges напоминает средневековую кольчугу.
Канадская певица Эллисон Рассел пришла в платье необычной формы, сшитом полностью из золотой ткани.
Супермодель Алессандра Амбросио также отдала предпочтение платью из ткани металлик, которое особо выделялось своим струящимся шлейфом и тонким силуэтом. Такую форму также называют „русалочий хвост“.
Звезда „Русалочки“ Холли Бэйли пошла на риск и надела прозрачное блестящее платье от Gucci. И это того стоило!
Платье на модели Белле Харрис - смесь из черной классики, дерзкого разреза, пикантного выреза и скрывающей шею водолазки. Неожиданное сочетание дает великолепный результат.
Певица Бонни Макки отдала предпочтение огненно-красному платью, подходящее к ее рыжим локонам. Обратите внимание, в этом образе также есть тренд на неожиданные вырезы.
Дизайнер образа на певице Доун Ричард Khosrov Melkonyan вдохновился при создание платья картиной „Весна“ Сандро Боттичелли. „Дерево-платье“ создавалось в течение пяти месяцев и состоит из 1200 листочков.