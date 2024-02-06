Мода и стиль
06.02.2024, 12:40

ФОТО | Красавицы на красной дорожке „Грэмми“: в моде платья невесты, пикантные вырезы и полностью прозрачные наряды

 
Grammyd 2024
Grammyd 2024
ФОТО: @broadimage / SplashNews.com | Vida Press

На торжественном гала-вечере церемонии вручения премии „Грэмми“ доминировали талантливые девушки. И красная дорожка тут не исключение, где можно было увидеть и целомудрие невесты, и полностью прозрачные ткани.

Olivia Rodrigo

Певица Оливия Родриго выбрала платье цвета слоновой кости, расшитое белыми и красными бусинами. Это винтажное платье от Versace, которое впервые было показано на подиуме в 1995 году и надела его никто иная, как легендарная супермодель Линда Евангелиста.

Madison Beer

Певица Мэдисон Бир надело белоснежное платье, достойное настоящей принцессы. Можно даже сказать, что оно идеально подошло бы для свадьбы в сказке со счастливым концом.

Kelly Clarkson

На певице Келли Кларксон надето элегантное белое платье, идеально сидящее на ее фигуре. Настоящая голливудская классика! Кроме того на Кларксон были бриллианты стоимостью 200 000 долларов.

Taylor Swift

В четвертый раз удостоившаяся награды „Альбом года“ и установившая рекорд Тейлор Свифт пришла на церемонию вручения в платье от модного дома Schiaparelli. Струящееся белое платье богини дополнили черные оперные перчатки.

Miley Cyrus

Майли Сайрус за вечер успела сменить несколько великолепных костюмов. На красной дорожке она появилась в откровенном платье из золотых булавок, созданного модным домом Maison Margiela. На пошив этого платья якобы ушло 675 часов. Платье практически ничего не скрывает и напоминает одновременно как стиль 80-х годов, так и образы богинь Древнего Египта.

Tyla

Певица Тайла надела платье от Versace фисташкового цвета в стиле 2000-х годов, которое было покрыто кристаллами Swarovski.

Paris Hilton

Пикантные вырезы были и на платье известной светской львицы Пэрис Хилтон. Блондинка выбрала платье русалки от бренда Reem Acra.

Dua Lipa

Британская певица Дуа Липа также сделала выбор в пользу неожиданных вырезов. Платье с глубоким вырезом из ткани цвета металлик от Courrèges напоминает средневековую кольчугу.

Allison Russell

Канадская певица Эллисон Рассел пришла в платье необычной формы, сшитом полностью из золотой ткани.

Alessandra Ambrosio

Супермодель Алессандра Амбросио также отдала предпочтение платью из ткани металлик, которое особо выделялось своим струящимся шлейфом и тонким силуэтом. Такую форму также называют „русалочий хвост“.

Halle Bailey

Звезда „Русалочки“ Холли Бэйли пошла на риск и надела прозрачное блестящее платье от Gucci. И это того стоило!

Bella Harris

Платье на модели Белле Харрис - смесь из черной классики, дерзкого разреза, пикантного выреза и скрывающей шею водолазки. Неожиданное сочетание дает великолепный результат.

Bonnie McKee

Певица Бонни Макки отдала предпочтение огненно-красному платью, подходящее к ее рыжим локонам. Обратите внимание, в этом образе также есть тренд на неожиданные вырезы.

Dawn Richard

Дизайнер образа на певице Доун Ричард Khosrov Melkonyan вдохновился при создание платья картиной „Весна“ Сандро Боттичелли. „Дерево-платье“ создавалось в течение пяти месяцев и состоит из 1200 листочков.

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