ФОТО | Красавицы на красной дорожке „Грэмми“: в моде платья невесты, пикантные вырезы и полностью прозрачные наряды

Певица Оливия Родриго выбрала платье цвета слоновой кости, расшитое белыми и красными бусинами. Это винтажное платье от Versace, которое впервые было показано на подиуме в 1995 году и надела его никто иная, как легендарная супермодель Линда Евангелиста.

Певица Мэдисон Бир надело белоснежное платье, достойное настоящей принцессы. Можно даже сказать, что оно идеально подошло бы для свадьбы в сказке со счастливым концом.

На певице Келли Кларксон надето элегантное белое платье, идеально сидящее на ее фигуре. Настоящая голливудская классика! Кроме того на Кларксон были бриллианты стоимостью 200 000 долларов.

В четвертый раз удостоившаяся награды „Альбом года“ и установившая рекорд Тейлор Свифт пришла на церемонию вручения в платье от модного дома Schiaparelli. Струящееся белое платье богини дополнили черные оперные перчатки.

Майли Сайрус за вечер успела сменить несколько великолепных костюмов. На красной дорожке она появилась в откровенном платье из золотых булавок, созданного модным домом Maison Margiela. На пошив этого платья якобы ушло 675 часов. Платье практически ничего не скрывает и напоминает одновременно как стиль 80-х годов, так и образы богинь Древнего Египта.

Певица Тайла надела платье от Versace фисташкового цвета в стиле 2000-х годов, которое было покрыто кристаллами Swarovski.

Пикантные вырезы были и на платье известной светской львицы Пэрис Хилтон. Блондинка выбрала платье русалки от бренда Reem Acra.

Британская певица Дуа Липа также сделала выбор в пользу неожиданных вырезов. Платье с глубоким вырезом из ткани цвета металлик от Courrèges напоминает средневековую кольчугу.

Канадская певица Эллисон Рассел пришла в платье необычной формы, сшитом полностью из золотой ткани.

Супермодель Алессандра Амбросио также отдала предпочтение платью из ткани металлик, которое особо выделялось своим струящимся шлейфом и тонким силуэтом. Такую форму также называют „русалочий хвост“.