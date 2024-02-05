Журнал Яна
05.02.2024, 12:20

Приглушенная красота. Секреты идеального макияжа для темного времени года

 
ФОТО: WARLEY VENANCIO | Pexels

В темное время года вдохновение дарят переходные оттенки и окутывающие ароматы, прививая вкус к такой приглушенной роскоши, пишет журнал JANA Luxury.

Какие средства помогут создать идеальный зимний образ?

Журнал Jana LUXURY выходит 4 раза в год.

Зимний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.

Закажите себе БЕСПЛАТНЫЙ экземпляр следующего номера ЗДЕСЬ.

Cтатьи из предыдущих выпусков журнала JANA Luxury ищите ЗДЕСЬ.

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