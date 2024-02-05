05.02.2024, 12:20
Приглушенная красота. Секреты идеального макияжа для темного времени года
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В темное время года вдохновение дарят переходные оттенки и окутывающие ароматы, прививая вкус к такой приглушенной роскоши, пишет журнал JANA Luxury.
Какие средства помогут создать идеальный зимний образ?
Журнал Jana LUXURY выходит 4 раза в год.
Зимний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
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