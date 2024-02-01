Домашнее насилие: что делать и чего лучше не делать, если вы подозреваете, что ваш близкий человек нуждается в поддержке?

Статистика показывает, что Эстония является одной из стран с самой печальной статистикой в Европейском Союзе, где около 41% женщин подвергались домашнему насилию в течение своей жизни. „За этими цифрами стоят реальные люди, испытавшие как физическую, так и душевную боль и страдания через своих самых близких людей. Домашнее насилие оставляет в жизни людей следы, от которых трудно восстановиться. Мы все можем внести свой вклад в то, чтобы статистика Эстонии в будущем не показывала такую ​​печальную картину“, — сказала Андреа Кинк, руководитель группы Департамента социального страхования по развитию услуг для жертв насилия.

„83% тех, кто принял участие в последнем опросе „Обратите внимание на насилие“, считают, что борьба с домашним насилием — это ответственность всего общества, а не только личное дело жертв. Мы считаем, что все свидетели, будь то члены семьи, друзья, коллеги или соседи, призваны сыграть важную роль в обнаружении проблемы, которая часто остается незамеченной. Чем более осведомлено общество, тем большее влияние мы оказываем на улучшение текущего статус-кво“, — сказал Марко Пыдер, руководительпо рынку IKEA в Эстонии, что запустила социальную инициативу „Открой глаза на насилие“, которая направлена как на повышение осведомленности о проблеме домашнего насилия, так и на помощь в решении этой проблемы.

Домашнее насилие включает в себя любой вид психического, физического, сексуального или экономического насилия, которое происходит в отношениях. Его может испытать каждый, независимо от пола, возраста, образования или других характеристик. „По данным нашего опроса, 69% респондентов в Эстонии признают различные виды насилия со стороны партнера и понимают их особенности. Однако, несмотря на это, обратиться за помощью может быть сложно, потому что часто страдает самый близкий человек, что делает роль свидетелей еще более важной“, — добавил Пыдер.

Как определить, нет ли следов физического насилия?