Домашнее насилие: что делать и чего лучше не делать, если вы подозреваете, что ваш близкий человек нуждается в поддержке?
Опрос IKEA показал, что более половины респондентов (55%) знают кого-то, кто подвергался любому виду насилия в близких отношениях. Однако обращение за помощью может оказаться затруднительным для нуждающегося человека, поэтому роль свидетеля имеет решающее значение. Эксперты рассказывают, на что обращать внимание и что делать, если вы заметили домашнее насилие.
Статистика показывает, что Эстония является одной из стран с самой печальной статистикой в Европейском Союзе, где около 41% женщин подвергались домашнему насилию в течение своей жизни. „За этими цифрами стоят реальные люди, испытавшие как физическую, так и душевную боль и страдания через своих самых близких людей. Домашнее насилие оставляет в жизни людей следы, от которых трудно восстановиться. Мы все можем внести свой вклад в то, чтобы статистика Эстонии в будущем не показывала такую печальную картину“, — сказала Андреа Кинк, руководитель группы Департамента социального страхования по развитию услуг для жертв насилия.
„83% тех, кто принял участие в последнем опросе „Обратите внимание на насилие“, считают, что борьба с домашним насилием — это ответственность всего общества, а не только личное дело жертв. Мы считаем, что все свидетели, будь то члены семьи, друзья, коллеги или соседи, призваны сыграть важную роль в обнаружении проблемы, которая часто остается незамеченной. Чем более осведомлено общество, тем большее влияние мы оказываем на улучшение текущего статус-кво“, — сказал Марко Пыдер, руководительпо рынку IKEA в Эстонии, что запустила социальную инициативу „Открой глаза на насилие“, которая направлена как на повышение осведомленности о проблеме домашнего насилия, так и на помощь в решении этой проблемы.
Домашнее насилие включает в себя любой вид психического, физического, сексуального или экономического насилия, которое происходит в отношениях. Его может испытать каждый, независимо от пола, возраста, образования или других характеристик. „По данным нашего опроса, 69% респондентов в Эстонии признают различные виды насилия со стороны партнера и понимают их особенности. Однако, несмотря на это, обратиться за помощью может быть сложно, потому что часто страдает самый близкий человек, что делает роль свидетелей еще более важной“, — добавил Пыдер.
Как определить, нет ли следов физического насилия?
Кинк объяснила, что если нет видимых признаков физического насилия, заметить и распознать признаки домашнего насилия может быть довольно сложно. „Если вы заметили резкое изменение в состоянии или поведении человека, и если у него, например, есть видимые травмы, которые он пытается скрыть или дать неправдоподобные объяснения. Если человек внезапно стал не уверен в себе, повысилась тревожность и увеличился контролируемый постоянный контакт со партнером. Или он начал изолировать себя от друзей, общественной деятельности и даже семьи. Это лишь некоторые из признаков, которые могут указывать на жестокие отношения“, - подчеркнула она.
Если вы подозреваете, что ваш любимый человек подвергается домашнему насилию, вы, будучи сторонним наблюдателем, можете сначала попытаться воспользоваться спокойным и уединенным моментом, чтобы выразить свою озабоченность и беспокойство за человека, который находится рядом. „Человек, страдающий от насилия, чувствует себя одиноким и напуганным, поэтому поначалу у него может возникнуть отталкивающая реакция на помощь. В этот момент хорошо, если наблюдатель не обескураживается этим и будет пытаться неоднократно эмпатически подходить и показывать свою поддержку, потому что, возможно, человеку нужно время, чтобы осмелиться рассказать о своей ситуации“, — объяснила Кинк.
Что делать, если вы заметили домашнее насилие?
• Найдите тихий, уединенный момент, чтобы выразить свои опасения. Не расстраивайтесь, если реакция пострадавшего поначалу будет пренебрежительной, и дайте ему время набраться смелости и рассказать о своей ситуации.
• Верьте человеку и подтвердите, что агрессивное поведение никогда не является приемлемым и никто этого не заслуживает.
• Всегда уместно задать вопрос „что я могу для тебя сделать?“.
• Если вы чувствуете, что у вас недостаточно знаний, чтобы помочь этому человеку, предложите ему обратиться к профессионалам, где пострадавший может на какое-то время остаться анонимным, если пожелает.
Чего не следует делать, если вы заметили домашнее насилие?
• Избегайте критики и морализаторства.
• Не преуменьшайте ситуацию, потому что именно это в любом случае делает с собой человек, страдающий от насилия.
• Не оказывайте слишком сильного давления на человека, потому что слишком сильное давление с целью поиска или принятия помощи может оттолкнуть нуждающегося человека. Следует учитывать, что процесс избавления от насилия трудоёмок и у каждого свой темп.
• Не подвергайте себя опасности, оказывая помощь.
• Если возникла ситуация, когда существует угроза жизни и здоровью человека, не ждите, а немедленно позвоните в полицию.
Если вам нужна поддержка, обращайтесь:
• телефон кризисной помощи жертвам: 116 006 (24/7) или palunabi.ee;
• телефон Lasteabi: 116 111 (24/7) или Lasteabi.ee;
• поддержка в отказе от насилия: 660 6077 (будние дни с 10:00 до 16:00).
Кризисная линия помощи жертвам 116 006 предлагает поддержку жертвам, а также их родственникам или свидетелям. Также можно найти ближайшего сотрудника службы поддержки для пострадавших или сотрудника центра поддержки женщин, который поможет сориентироваться в вопросе домашнего насилия и в сложных случаях
найти решения вопросов: https://www.palunabi.ee/et/vota-uhendust.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации позвоните в центр экстренной помощи по номеру 112.