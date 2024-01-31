Мода и стиль
31.01.2024, 12:15

Хотите кардинально сменить имидж? У вас есть шанс: на TV3 выходит шоу о преображениях с Женей Фокиным

 
Nakuna Helsinki x Lilli Jahilo
Nakuna Helsinki x Lilli Jahilo
ФОТО: STINA KASE PHOTOGRAPHY | Scandinavian Brands

Этой весной на канале TV3 выходит новое шоу о преображениях „Buduaari muutumissaade“, куда могут подать заявки те, кто хочет профессиональной помощи для изменения своего внешнего вида.

Шоу предлагает профессиональную помощь в преображении, а также поддержку и советы для повышения уверенности в себе, вдохновляющие на новые свершения. Подать заявку на участие могут все, кто планирует изменить свой внешний вид, чтобы привнести в свою жизнь новизну и гламур - будь то мечта о белоснежной улыбке и красивой фигуре или желание получить советы по макияжу, прическе и стилю.

В роли ведущего и стилиста программы выступит несравненный Женя Фокин. Подать заявку на участие в шоу может каждый, кто готов поделиться своей историей на телевидении, чтобы достичь наилучшего результата вместе с профессионалами в области красоты и здоровья.

Подать заявку на участие можно здесь.

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