Хотите кардинально сменить имидж? У вас есть шанс: на TV3 выходит шоу о преображениях с Женей Фокиным

Шоу предлагает профессиональную помощь в преображении, а также поддержку и советы для повышения уверенности в себе, вдохновляющие на новые свершения. Подать заявку на участие могут все, кто планирует изменить свой внешний вид, чтобы привнести в свою жизнь новизну и гламур - будь то мечта о белоснежной улыбке и красивой фигуре или желание получить советы по макияжу, прическе и стилю.