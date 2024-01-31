Хотите кардинально сменить имидж? У вас есть шанс: на TV3 выходит шоу о преображениях с Женей Фокиным
Этой весной на канале TV3 выходит новое шоу о преображениях „Buduaari muutumissaade“, куда могут подать заявки те, кто хочет профессиональной помощи для изменения своего внешнего вида.
Шоу предлагает профессиональную помощь в преображении, а также поддержку и советы для повышения уверенности в себе, вдохновляющие на новые свершения. Подать заявку на участие могут все, кто планирует изменить свой внешний вид, чтобы привнести в свою жизнь новизну и гламур - будь то мечта о белоснежной улыбке и красивой фигуре или желание получить советы по макияжу, прическе и стилю.
В роли ведущего и стилиста программы выступит несравненный Женя Фокин. Подать заявку на участие в шоу может каждый, кто готов поделиться своей историей на телевидении, чтобы достичь наилучшего результата вместе с профессионалами в области красоты и здоровья.
Подать заявку на участие можно здесь.