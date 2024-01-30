В Fotografiska откроется выставка легендарного модного фотографа и создателя феномена супермоделей Питера Линдберга

Фотограф и кинорежиссер Питер Линдберг (1944-2019) вырос в Германии и прожил несколько десятилетий в Париже. Он получил художественное образование, но с конца 1970-х годов занимался преимущественно фотографией. Линдберг – один из основателей современной модной фотографии, также его считают создателем феномена супермоделей, а его художественный стиль и философия были и остаются примером для подражания и служат вдохновением для нескольких поколений фотографов, дизайнеров и просто творческих людей.

Влияние, которое феномен Питера Линдберга оказал на западную культуру, выходит далеко за пределы модной фотографии – взгляд Линдберга через объектив фотокамеры предложил миру новое видение идеала женской красоты. Линдберг был сторонником натуральности и естественности — работая в эпоху фотошопа, он оставался непримиримым противником обработки фотографий и не позволял никому вмешиваться в процесс создания фотоснимков. Для Линдберга красота женщины заключалась в ее личности и индивидуальности, и в фокусе его внимания всегда был характер фотографируемого человека. „Фотографы ответственны за освобождение женщин и, наконец, всех, от ужаса перед молодостью и совершенством“, - писал Линдберг в своей книге „Образы женщин II“.

„В основе эстетики фотографий Линдберга лежат подлинность, естественность и чистота, где ни одна деталь не отвлекает внимание от души фотографируемого человека, – прокомментировала Маарья Лоренц, директор выставок Fotografiska Tallinn. – Питер Линдберг – одно из тех громких имен, чью выставку мы хотели привезти в Таллинн с момента открытия Fotografiska, и теперь это осуществилось. Линдберг – корифей модной фотографии, и благодаря ему на обложках модных журналов среди глянцевых снимков появилась естественная красота. Его самобытность в хорошем смысле потрясла индустрию модной фотографии“.