Не верится, что ей 55! Топ-5 секретов красоты Дженнифер Энистон

Сегодня Дженнифер Энистон отмечает 55-летний юбилей. Но разве можно поверить, глядя на актрису, что эта цифра правдива? Звезда Голливуда в прекрасной форме и является примером для многих поклонниц. Что позволяет ей оставаться в тонусе и всегда выглядеть на все сто? Все довольно просто — Энистон придерживается определенного образа жизни.