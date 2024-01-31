Стало известно, что вызывает необратимую потерю слуха у современных детей: ученые бьют тревогу

В зоне риска геймеры, а играть подрастающее поколение любит. В общем, у родителей появился еще один повод для беспокойства.

На проблему обратила внимание Всемирная организация здравоохранения. Исследование охватило более 50 тысяч человек. Выяснилось, что уровни шума, которому подвергаются наши современники, часто близки к верхней границе условно безопасных значений и нередко ее пересекают.

Любители видеоигр рискуют больше всех сразу по нескольким причинам. Во-первых, они часто играют часами, к тому же в наушниках. Во-вторых, игры подразумевают внезапные перепады громкости: например, когда виртуальный герой участвует в перестрелке. Как раз импульсные шумы и представляют основную опасность, так как их громкость обычно зашкаливает.

ВОЗ предполагает, что приемлемое время, в течение которого человек может подвергаться воздействию звука 83 дБ, составляет 20 часов в неделю, повышение уровня звука до 86 дБ сокращает время в два раза — до 10 часов в неделю, 92 дБ снизят отпущенное время до 2,5 часа, а 98 дБ — до 38 минут в неделю. Заметим, что для детей норма еще ниже. Звук уровня 83 дБ будет безопасен для юных ушей примерно в течение 6,5 часа, а звук уровня 98 дБ допустим всего в течении 12 минут в неделю.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMJ Public Health, звуки стрельбы и другие высокие звуки часто на 15 дБ превышают фоновый шум, а некоторые достигают 119 дБ. Эксперты предупреждают, что слишком громкие звуки могут вызвать необратимую потерю слуха, поэтому важно поощрять перерывы в игровом процессе и контролировать уровень громкости.