Психиатр: на уверенность в себе значительно влияет поддержка родителей

- Зацикленность на негативе. Когда дело доходит до идеи или деятельности, вместо позитивных аспектов, зацикливаются на негативных, и основное внимание уделяется их рассмотрению и комментированию.

- Обесценивание чувств. Часто неудача заключается в том, что родители преуменьшают чувства молодого человека вместо того, чтобы внушать ребенку веру в то, что он сам может справиться со своими делами. Худшее, что можно сделать – это иронизировать и смеяться над его планами.

Клейнберг также объясняет, какие виды деятельности могут служить тормозом, а не стимулом. Она также дает четыре рекомендации, которым может следовать каждый родитель, чтобы развить у своего ребенка независимость и уверенность в себе.

Школа, занятия в рамках молодежной работы и дом играют ключевую роль в развитии независимости и уверенности в себе. Детский психиатр отмечает, например, что школы, где учащиеся могут действовать самостоятельно, участвовать в совместных предприятиях, организовывать мероприятия и т. д., помогают углубить уверенность в себе. Роль родителя дома также чрезвычайно важна. „Молодым людям нужны умные и интеллигентные взрослые вокруг них – родители, которые их поддерживают“.

При этом, по мнению эксперта, чаще всего самой большой помехой для молодых людей являются они сами. „Они часто чувствуют себя неуверенно, потому что не знают, достаточно ли хороши в том, что делают. Они хотят быть лучшими, делать что-то особенное и они склонны сравнивать себя с другими. Они думают, что для того, чтобы творить великие дела, нужно быть голливудским режиссером, но это не так! Место жительства и сообщество – именно это первый шаг для молодого человека, с которого легче всего начать“.

Современным молодым людям важно, чтобы их мнение было услышано в обществе. „Хотя развитие каждого ребенка очень индивидуально, мы видим, что уже в 11–12 лет детям хочется думать и говорить о вещах, которые их касаются и вызывают интерес. Для 14–16-летних уже очень важно, чтобы они могли чего-то добиться в мире“, – объясняет Анне Клейнберг.

- Перенесение своего жизненного опыта на ребенка. Распространенной ошибкой является то, что родители хотят давать советы своим детям, основываясь на своем жизненном опыте. При этом забывают, что хотя проблемы иногда могут быть универсальными, каждый человек уникален. У каждого должна быть возможность пробовать и экспериментировать.

Четыре совета о том, как поддержать уверенность вашего ребенка в себе и готовность действовать:

- Найдите своего внутреннего ребенка. Вспомните, какими вы были в детстве: что вас радовало, в какие игры вы играли. Родителю не обязательно быть скучным и правильным. Если вы сможете найти в себе внутреннего игривого ребенка, ваш ребенок также сможет заинтересоваться миром и бросить вызов самому себе. Создайте среду, в которой будет место для игр, любопытства и исследования мира.

- Подавайте пример сами и увлекайте. Дети учатся своему отношению к жизни и мировосприятию через действия и отношения родителей. Подавайте пример! Если мы хотим, чтобы наши дети были активными людьми, мы также должны быть смелыми и инициативными. Этого не произойдет, если лежать на диване перед телевизором и отдавать приказы. Дети, независимо от возраста, хотят участвовать в нашей жизни. Поэтому важно включать их в повседневную деятельность.

- Помогите сформулировать историю жизни ребенка. Дети вместе с родителями составляют повествование о своей жизни. Поэтому родитель имеет большую роль в том, какую историю расскажет о себе ребенок. Родитель показывает ребенку его первые отражения, образ самого себя. Все начинается с того, как мы выражаем словами действия молодого человека – намекаем ли мы, что он может преуспеть в том, что он делает, или, наоборот, сдерживаем его своими словами. Если мы дадим ребенку позитив и смелость, он также будет более уверенным в себе и, скорее всего, открытым к действию. Однако если мы своими словами уменьшаем мотивацию, это уменьшает и его желание действовать.

- Создайте честную и открытую среду, где есть место для мыслей и идей. Чем более открыта атмосфера, тем больше у людей смелости высказывать идеи и говорить то, о чем они думают. Молодой человек не делится своими мыслями дома, если боится получить критические отзывы от родителей. Это подавляет его уверенность в себе и желание действовать. Вместо этого создайте среду, в которой нет ограничивающих рамок, а есть много поддерживающих и ободряющих слов и действий. Цель кампании Таллиннского департамента образования по мирному образованию

„Создай мир“ – вдохновить молодых людей действовать для того, чтобы создать доверие, энтузиазм и чувство единения в окружающем сообществе. Она несет в себе идею о том, что улучшение окружающей среды начинается с отношения и поведения всех людей. Любой может создавать, сотворять и сохранять мир. Целью кампании также является дать совет взрослым как они могут лучше поддержать молодых людей в создании мира.