ФОТО | Всегда одета с иголочки! Смотрите, в каких образах Кая Каллас появлялась раньше на президентских приемах

Премьер-министр Кая Каллас сообщила, что в этом году не пойдет на президентский прием 24 февраля из солидарности с депутатами Рийгикогу, которые не получили приглашение. Раньше Каллас всегда выделялась на приеме своими чувством стиля и элегантностью. Давайте вспомним, какие наряды премьер-министр выбирала на предыдущие приемы.