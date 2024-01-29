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29.01.2024, 14:59

ФОТО | Всегда одета с иголочки! Смотрите, в каких образах Кая Каллас появлялась раньше на президентских приемах

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Aastal 2019
Aastal 2019
ФОТО: Rauno Volmar

Премьер-министр Кая Каллас сообщила, что в этом году не пойдет на президентский прием 24 февраля из солидарности с депутатами Рийгикогу, которые не получили приглашение. Раньше Каллас всегда выделялась на приеме своими чувством стиля и элегантностью. Давайте вспомним, какие наряды премьер-министр выбирала на предыдущие приемы.

Кажется, в 2023 году не было такого топа самых стильных гостей, где не расхваливали бы нежно-сиреневое платье Каи Каллас. Творение дизайнера Лийзи Ээсмаа с необычным вырезом-декольте - настоящий шедевр!

В 2020 году Каллас надела платье, которое на первый взгляд может показаться простым и скромным, но которое на самом деле довольно изысканное. Черно-белая цветовая гамма позволяет еще ярче заиграть принту и рюшам на груди.

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RusDelfi
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