Названы лучшие магазины торгового центра Ülemiste

Руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс рассказал, что успех Sparkle обусловлен продуманной деятельностью по всем критериями отбора: магазин принимал участие в кампаниях, уделял пристальное внимание привлекательности витрин и представительскому обслуживанию клиентов. „В трудные времена необходимо использовать все возможности и действовать по всем направлениям, чтобы покупатель получил от шоппинга максимально хорошие впечатления, а продавцу были обеспечены более высокие продажи“, - заявил Пярнитс. По его словам, в ближайшем будущем мотивация продавцов, умение находить возможности для дополнительных продаж и продуманность ассортимента товаров станут еще важнее – управление магазином во времена экономической неопределенности совсем другое дело, чем в период стабильности. „Sparkle здесь является примером для подражания“, - отметил победителя Пярнитс.

Владелица ювелирного магазина Sparkle Мариетта Куресоо рассказала, что победа в конкурсе стала для них приятным сюрпризом: „Наша командой усердно работала на протяжении целого года, но победе также способствовали всесторонняя поддержка центра, теплота отношения и готовность помочь“. По словам Куресоо, победа в конкурсе „Лучший магазин“ мотивирует их продолжать то, что они делают, предлагая клиентам лучший опыт шоппинга. „Мы не верили, что такой небольшой магазин, как наш, сможет выиграть в конкурентной борьбе, но теперь можем быть примером для других небольших предприятия и показать, что все возможно“, - сказала Куресоо.