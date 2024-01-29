Названы лучшие магазины торгового центра Ülemiste
Торговый центр Ülemiste наградил свои лучшие магазины, победителем этого года стал ювелирный магазин Sparkle. Победу ему принесли стабильно высокое качества обслуживания, атрактивность и участие в кампаниях.
Руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс рассказал, что успех Sparkle обусловлен продуманной деятельностью по всем критериями отбора: магазин принимал участие в кампаниях, уделял пристальное внимание привлекательности витрин и представительскому обслуживанию клиентов. „В трудные времена необходимо использовать все возможности и действовать по всем направлениям, чтобы покупатель получил от шоппинга максимально хорошие впечатления, а продавцу были обеспечены более высокие продажи“, - заявил Пярнитс. По его словам, в ближайшем будущем мотивация продавцов, умение находить возможности для дополнительных продаж и продуманность ассортимента товаров станут еще важнее – управление магазином во времена экономической неопределенности совсем другое дело, чем в период стабильности. „Sparkle здесь является примером для подражания“, - отметил победителя Пярнитс.
Владелица ювелирного магазина Sparkle Мариетта Куресоо рассказала, что победа в конкурсе стала для них приятным сюрпризом: „Наша командой усердно работала на протяжении целого года, но победе также способствовали всесторонняя поддержка центра, теплота отношения и готовность помочь“. По словам Куресоо, победа в конкурсе „Лучший магазин“ мотивирует их продолжать то, что они делают, предлагая клиентам лучший опыт шоппинга. „Мы не верили, что такой небольшой магазин, как наш, сможет выиграть в конкурентной борьбе, но теперь можем быть примером для других небольших предприятия и показать, что все возможно“, - сказала Куресоо.
Конкурс на звание лучшего магазина – единственный в своем роде: магазины набирают баллы в течение года, и в итоге руководство центра определяет победителя по нескольким критериям, наибольший вес из которых имеют результаты мониторинга обслуживания, проведенного исследовательской фирмой Dive Eesti. Также учитываются рост оборота магазина, участие в проводимых центром кампаниях и мероприятиях, а также сотрудничество с центром в целом. Команда-победитель была награждена туристическим ваучером на сумму 5000 евро, который сотрудники магазина смогут релизовать на совместный отдых - время для укрепления командного духа.
Второе место в конкурсе занял батутный центр Trampolino, а третье место – магазин детской одежды Okaidi. Их призами стали туристические ваучеры на 2000 евро и 1000 евро соответственно. В десятку лучших также вошли Skechers, Dermalogica, Coffe In, Ecco, Matkasport, Lennumaa и Brain Games – каждый из них был награжден подарочными картами на 350 евро.
По словам Гуйдо Пярнитса, уровень конкуренции с каждым годом становится выше, и выбрать лучший магазин становится все сложнее: „Несмотря на непростые времена, мотивация у всех магазинов очень высока. Это ценит и руководство центра, и, конечно же, посетители“. Пярнитс отметил, что центр высоко ценит всех арендаторов и торговцев, благодаря чьему вкладу Ülemiste остается для жителей Таллинна и Харьюмаа самым популярным местом шопинга.
Конкурс „Лучший магазин“ проводится в центре Ülemiste с 2004 года и давно стал увлекательной и мотивирующей торговцев традицией. Кульминацией конкурса является организованная для сотрудников центра новогодняя гала.
Кроме того, были выбраны и награждены лучшие магазины в каждой из следующих категорий:
Лучший магазин одежды - Okaidi
Лучший магазин обуви и сумок - Skechers
Лучший магазин спорта и хобби - Matkasport
Лучший магазин красоты и здоровья - Sparkle
Лучший сервис и развлечения - Trampolino
Лучший кейтеринг - Coffee In
Лучший продуктовый магазин – магазин чая и кофе Gurman´s
Лучший магазин товаров для дома и техники - Starcom