ФОТО | Невероятно красиво! Дженнифер Лопес появилась на Неделе моды в Париже в пальто из настоящих лепестков роз

В таком наряде певица пришла на показ бренда Schiaparelli. Подробностями певица поделилась в личном аккаунте в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

„Пальто сделано из семи тысяч настоящих лепестков роз, которые оставались свежими благодаря сахарной воде, также известной как нектар колибри“, — уточнила знаменитость.

Креативный директор Schiaparelli Дэниел Роузберри придумал столь эффектный дизайн специально, чтобы в пальто из цветов Дженнифер Лопес посетила показ бренда.

В числе гостей также были замечены Зендея, Хантер Шафер и Рената Литвинова. Наряды бренда продемонстрировали Карли Клосс, Наташа Поли, Ирина Шейк и другие.

Создательница модного дома Schiaparelli Эльза Скиапарелли прославилась в 1930-е благодаря сюрреалистическому дизайну и остроумным аксессуарам, один из них — сумочка в форме телефона, напоминает энциклопедия Britannica. „Благодаря множеству художественных совместных работ и богатому творческому воображению, Скиапарелли объединила моду и искусство в своих произведениях“, — уточняют в L’Officiel.