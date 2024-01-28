8 фраз, которые приводят к жутким комплексам: не говорите их детям
Фразы, невзначай брошенные ребенку без задней мысли, порой могут определить его будущее, особенно если вы часто пользуетесь разного рода „присказками“.
Следующие восемь фраз лишь пример высказываний, которые легко могут испортить психику малыша. Их при детях говорить не стоит, подчеркивает Super.
Вот я в твоем возрасте...
Даже если вы были в детстве настоящим вундеркиндом и не приукрашиваете реальность, подобные заявления почти наверняка нанесут ребенку психологическую травму. Дети видят в этих словах следующий посыл: „Ты никогда не будешь так хорош, как твои родители“. Взросление с такой установкой заставляет всю жизнь доказывать семье свою состоятельность и добиваться одобрения, невзирая на собственные чувства и желания. Разве этого вы желаете своим наследникам?
Уйди с глаз долой
Эта фраза может убедить ребенка в том, что он не нужен маме с папой и что они оставляют его в опасности, без присмотра. В дальнейшем он будет винить себя за то, что мешает родителям и обременяет свою семью, хотя на деле это не так. Вот почему нужно тщательнее подбирать слова, когда сообщаете о своем недовольстве поступком малыша.
Весь в мать (отца)
Эта фраза обычно звучит в негативном контексте и, по сути, значит „ты плохой“. Что может быть хуже для ребенка, чем услышать подобное из уст самых близких людей? Будет чудом, если малыш вырастет уверенным в себе после такого. Если вы, взрослый человек, не можете разобраться с супругом тет-а-тет, представьте, каково ребенку взваливать родительские проблемы на свои хрупкие плечи. Разбирайтесь с разногласиями напрямую и не впутывайте подрастающее поколение.
Тогда я не буду тебя любить
Малыш должен знать, что мамина (равно как и папина) любовь безусловна, что его любят просто за то, что он есть. Манипуляция чувствами буквально выбивает почву из под ног: если родная мама легко может разлюбить из-за пустяка, то как можно понравиться другим людям? Отказ в любви чреват проблемами с самооценкой и межличностными отношениями. И да, ответной любви после таких заявлений ждать не стоит, ведь вы показали на своем примере: любят за что-то, когда это удобно.
Оставил всю силу в тарелке
Если у ребенка явные проблемы с питанием, отведите его к специалистам. А если остатки еды в тарелке волнуют вас больше, чем самочувствие малыша, проверьтесь сами. Такие манипуляции с едой могут внушать чувство неполноценности. Расстройство пищевого поведения, лишний вес — это далеко не полный список проблем в будущем, если подобные фразы ребенок воспримет близко к сердцу.
Дома у меня получишь!
Страх и уважение — разные вещи. И угрозы едва ли позволят добиться второго. Откладывая таинственное наказание на потом, когда никто не будет видеть, вы растите тревожную личность, которая привыкнет бояться авторитетов. В будущем она будет страдать от неумения постоять за себя, особенно перед начальством.
Не позорь меня
Дети, привыкшие к статусу „маминого позора“, с трудом находят общий язык с другими людьми, усвоив урок от близких: за себя всегда должно быть стыдно, а окружающим их присутствие не может быть приятно по умолчанию, раз даже родной матери не хочется быть рядом на публике.
Будешь себя так вести — отдадим в детдом
Взрослые понимают, что это не более чем блеф. Но маленькая личность может понять слова буквально: родители готовы навсегда от меня отказаться в любой момент. Как итог, проблемы с доверием и прохладные отношения в семье. Кроме того, часто ребенок действительно старается угодить, лишь бы его не отдали. Но за этим вынужденным послушанием кроется неспособность раскрыть собственную индивидуальность, ведь, чтобы тебя не отдали, важно быть как все и не высовываться.