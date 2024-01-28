8 фраз, которые приводят к жутким комплексам: не говорите их детям

Следующие восемь фраз лишь пример высказываний, которые легко могут испортить психику малыша. Их при детях говорить не стоит, подчеркивает Super.

Вот я в твоем возрасте...

Даже если вы были в детстве настоящим вундеркиндом и не приукрашиваете реальность, подобные заявления почти наверняка нанесут ребенку психологическую травму. Дети видят в этих словах следующий посыл: „Ты никогда не будешь так хорош, как твои родители“. Взросление с такой установкой заставляет всю жизнь доказывать семье свою состоятельность и добиваться одобрения, невзирая на собственные чувства и желания. Разве этого вы желаете своим наследникам?

Уйди с глаз долой

Эта фраза может убедить ребенка в том, что он не нужен маме с папой и что они оставляют его в опасности, без присмотра. В дальнейшем он будет винить себя за то, что мешает родителям и обременяет свою семью, хотя на деле это не так. Вот почему нужно тщательнее подбирать слова, когда сообщаете о своем недовольстве поступком малыша.

Весь в мать (отца)

Эта фраза обычно звучит в негативном контексте и, по сути, значит „ты плохой“. Что может быть хуже для ребенка, чем услышать подобное из уст самых близких людей? Будет чудом, если малыш вырастет уверенным в себе после такого. Если вы, взрослый человек, не можете разобраться с супругом тет-а-тет, представьте, каково ребенку взваливать родительские проблемы на свои хрупкие плечи. Разбирайтесь с разногласиями напрямую и не впутывайте подрастающее поколение.

Тогда я не буду тебя любить

Малыш должен знать, что мамина (равно как и папина) любовь безусловна, что его любят просто за то, что он есть. Манипуляция чувствами буквально выбивает почву из под ног: если родная мама легко может разлюбить из-за пустяка, то как можно понравиться другим людям? Отказ в любви чреват проблемами с самооценкой и межличностными отношениями. И да, ответной любви после таких заявлений ждать не стоит, ведь вы показали на своем примере: любят за что-то, когда это удобно.

Оставил всю силу в тарелке