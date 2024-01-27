Стилист назвала самый опасный для здоровья предмет гардероба(1)
Ношение модной обновки может таить неожиданные риски для вашего комфорта и даже здоровья. Персональный стилист Анастасия Дзыбова раскрыла секрет недобросовестных производителей и назвала предмет гардероба, который заслуживает звание самой вредоносной одежды, передает Super.
По ее словам, это брюки из искусственной кожи с флисовой подкладкой.
„Такие чаще всего и встречаются в магазинах, но в этих брюках человек быстро начинает преть, потеть, особенно в помещениях. Следует выбирать изделия из экокожи с тоненьким хлопковым подкладом, но они встречаются намного реже“, — объяснила стилист Дзыбова.
Кроме того, стоит тщательно выбирать обувь: она должна подходить по колодке и ни в коем случае не давить.
Неприятный сюрприз может подстерегать девушек при ношении неподходящего нижнего белья. Поэтому при сложностях с подбором бюстгальтера, особенно владельцам нестандартной фигуры, девушка посоветовала обратиться к брафиттеру.