90% людей сдаются через пару месяцев! Как реализовать свои новогодние обещания: шесть научных советов

У обещаний есть несколько проблем: например, многие из них универсальны и очень расплывчаты. Цель „Я буду больше заниматься спортом“ не сработает, поскольку ее невозможно измерить. Чтобы реализовать изменения, нужно иметь возможность измерить результат обещания. Сдержать обещание также трудно, если поставленная цель слишком амбициозна. Если раньше вы проводили без курения один день в неделю, то очень маловероятно, что вам удастся полностью бросить курить с помощью одной только новогодней мотивации. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на общем обещании, разумнее разбить обещание на более мелкие, осуществимые части.

Будьте очень внимательны, формулируя свои цели. Целей позитивного характера, наподобие „начинаю“, „буду“ достичь гораздо легче, чем целей типа „закончу“ или „брошу“. Кроме того, обещания часто бывают сложными и их может быть трудно сдержать. Вот почему психологи предпочитают новогодние намерения новогодним обещаниям, поскольку намерения более гибки и сосредоточены на широком желании увидеть позитивные изменения. Вместо того, чтобы говорить: „Я обещаю, что в этом году не буду больше пить“, сформулируйте намерение „Я намерен в этом году потреблять продукты, полезные для моего здоровья“. Это звучит более гибко и выполнимо.

Одна из главных причин, почему психологи говорят, что новогодние обещания не работают, кроется в мотивации. Обещание работает, если оно обосновано и необходимо человеку. Связанный со здоровьем опрос , проведенный Forbes в октябре прошлого года, показал, что почти 62% респондентов считают, что им приходится давать новогодние обещания из-за давления общества. Обещания, данные по примеру других, не сработают, поскольку у них нет с вами личной связи. Вместо того чтобы плыть по течению, спросите себя, нужны ли вам такие обещания и какую пользу они могут принести.

Согласно исследованию Norstat, наиболее распространенные новогодние обещания жителей Эстонии – больше заниматься спортом, уметь наслаждаться моментом, похудеть, а также употреблять меньше алкоголя. Обещания из года в год очень похожи во всем мире. На самом деле, это означает, что новогодние решения не работают, а данные в прошлом году обещания, переносятся на новый год.

Повышайте мотивацию с помощью небольших привычек

Успешный американский автор Джеймс Клир всемирно известен своей теорией атомарных привычек, согласно которой для достижения успеха небольшие ежедневные привычки гораздо важнее, чем отдельные победы. Ученые доказали, что мотивация возрастает от результатов проделанной работы, и особенно заметные результаты мы видим, когда привычки становятся рутинными. Вместо того, чтобы менять в своей жизни все сразу, начните с маленьких шагов. Например, можно попробовать ходить каждый день – пусть всего лишь на километр. Звучит не так круто, как марафонский бег, но, если цель состоит в том, чтобы увеличить ежедневную физическую активность, в долгосрочной перспективе это полезнее для вашего тела.

Если бросить сложно, измените привычку

Одно из самых популярных новогодних обещаний – вести более здоровый образ жизни. Но чтобы увидеть реальные результаты, нужно действовать. Если вы не можете отказаться от старой привычки, попробуйте, например, выбрать менее вредную альтернативу для своего здоровья. Например, если ваша цель – отказаться от алкоголя, но алкоголь вы употребляете в основном в компании друзей, в будущем можно заменить алкоголь приятным безалкогольным напитком. То же самое касается и отказа от курения. Если у вас есть привычка начинать утро дома с кофе и курения, вы можете стремиться изначально заменить сигарету продуктом, не использующим процесс горения – никотиновыми подушечками, нагреваемым табачным изделием, жевательным табаком или электронными сигаретами. На примере проведенных в Англии и Швеции исследований видно, что переход от обычных сигарет к снюсу дал заметные результаты в способности людей отказаться от курения.

Сосредоточьтесь на процессе, а не на конечном результате

Одна из причин, почему новогодние обещания терпят неудачу, заключается в том, что они слишком жестко ориентированы на конечный результат. Если цель – похудеть, нужно быть особенно осторожным, поскольку такие изменения требуют времени. Однако, сосредоточившись на достигнутом прогрессе, вы сможете сохранить положительную мотивацию, которая обеспечит долгосрочный успех. Помните, что неудачи также являются частью процесса и не сводят на нет достигнутый ранее прогресс.

У вас может быть правильное представление о том, что вы хотите изменить в своей жизни, но вам может не хватать знаний, как добиться этих изменений. Новогодние обещания не являются обязательством, и желание изменить свои привычки в начале года должно быть обдуманным решением. Если вы решили, что хотите изменить свои привычки, то, чтобы новогодние обещания оказались действительно полезными, вы можете заменить их намерениями, начать с формирования небольших привычек и быть реалистичными в своих желаниях.