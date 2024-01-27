Назван идеальный завтрак для сохранения энергии на весь день

Британские ученые провели необычный эксперимент во время которого намеревались выяснить, что нужно съедать на завтрак людям для поддержания работоспособности на протяжении всего дня. В исследовании приняли участие 32 человека, которых разделили на 4 группы.

Первая группа пила по утрам кофе и их уровень энергии возрастал примерно на три часа. Эта группа наиболее продуктивно работала с 9:00 до 12:00. Но уже к 13:00 испытуемые из данной группы чувствовали себя менее бодрыми.

Вторая группа употребляла на завтрак продукты с высоким содержанием сахара. Эти люди были бодрыми в течение часа после приема пищи. Их следующий скачок энергии наступал лишь к 16–17 часам.

Третья группа пропускала завтрак, что оказалось плохой затеей. Эксперимент показал, что эта группа испытуемых начинала чувствовать усталость с самого утра и длилось это практически в течение всего дня.

Самыми везучими оказались люди в четвертой группе. Они употребляли на завтрак блюда с высоким содержанием белка и вообще не ощущали спада продуктивности. Что привело ученых к выводу — идеальный завтрак должен включать в себя белки, сложные углеводы и кофеин. Белки присутствуют в сыре и орехах, а сложные углеводы — во фруктах, овощах, цельнозерновом хлебе или коричневом рисе. С кофеином все итак понятно. Так что, если вы хотите чувствовать бодрость весь день — формируйте свой завтрак правильно.