Всемирный день пирога! Диетолог рассказала, какие пироги не вредят организму

По ее словам, пироги лучше всего есть в первой половине дня, когда активность, в том числе и физическая, выше.

„Допустимый объем порции будет зависеть от пола, возраста, уровня физической активности, а также от пищевой ценности продукта. Но в любом случае порция пирогов не должна превышать 150–200 граммов“, — отметила диетолог.

Стародубова подчеркнула, что наибольшее количество жиров содержится в слоеном тесте, чуть меньше — в сдобном.

Наименьшее количество жиров и сахара используется для приготовления постного дрожжевого и несладкого бисквитного теста. Эксперт добавила, что для начинки лучше всего выбрать продукты с невысоким содержанием жиров, сахара или соли: свежие или замороженные фрукты и ягоды, овощи, а из мяса — кролик, индейку или рыбу.