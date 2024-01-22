В Эстонии появился сервис авто-няни: проблема развозки детей по кружкам и в школы решена

„Мне, как молодому папе, и самому нередко приходилось стоять в пробках по 2 часа, чтобы забрать ребенка с тренировки. Особенно после длинного рабочего дня, когда ты голоден и нет сил“, - объясняет основатель компании, Максим Афонин. - „Вместо этого ты тратишь дорогостоящее топливо, так и еще потратишь уйму нервов. Частенько бывает и так, что уезжать от места тренировки нецелесообразно, потому что длительность тренировки не позволяет сделать что либо еще“.

По его словам, решением этой проблемы стал сервис Kixi, который предлагает услуги автоняни. Он отличается от сервиса такси тем, что профессиональная няня проверяет как одет ребенок, передает ребенка из рук в руки доверенному лицу, не сидит в телефоне во время поездки, а также оповещает родителей обо всех передвижениях и инцидентах, связанных с ребенком, а также его настроении и самочувствии.

„Мне очень нравится работать с детьми и находить с ними общий язык вне зависимости от возраста“, - рассказывает няня Наталья. „Во время поездки мы разговариваем, учим маленькие стишки, слушаем аудио-сказки или поем песенки. У меня нет задачи их воспитывать, я хочу быть им помощником и другом. С родителями мы всегда в контакте, и они знают, что могут мне позвонить и узнать, как дела у ребенка“.

У большинства нянь есть не только опыт в образовательной сфере, но они и сами являются мамами, поэтому понимают, как важно наладить контакт и доверие с ребенком.

У всех нянь своя машина и большой опыт вождения. Когда няня пребывает на место, то родителю приходит смс с номером и маркой машины, а также смс-извещение о том, что ребенок прибыл на место.