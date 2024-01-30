Убираем подальше: шуба с капюшоном и другие меховые модели, которые безнадежно устарели(5)
Шуба по-прежнему остается мечтой и целью для многих девушек. Но это еще и показатель чувства вкуса и стилевой грамотности. И, разумеется, мода на них меняется точно так же от года к году, как и на любые другие элементы вашего зимнего аутфита, пишет Womanhit.
„Этой зимой принято носить объемные вещи — если это шубы, то они должны выглядеть так, словно вы позаимствовали ее у вашей мамы, а то и бабушки. Никакой вычурности, супер-облегающего силуэта, излишка декора или натурального меха. Все это — модные антитренды“, рассказывает стилист Маша Ведерникова. Итак, какие модели стоит признать устаревшими?
Шуба с капюшоном А-силуэта
Они были феерически популярны лет 20 назад, тогда их шили, в основном, из норки. Но с тех пор утекло немало воды, в моде — спортивный шик, а в сочетании с кроссовками эта громоздкая конструкция выглядит во всех смыслах тяжелой. И ощущается, кстати, ровно так же.
„Если вам совсем не по душе классические модели шапок, то выбирайте любые альтернативные варианты — понятно, что в наших широтах капюшон это порой элементарная необходимости защиты от погодных коллапсов. Это могут быть косынки — вязаные, стеганые или из меха, или капоры“, — советует Маша.
Шуба с обильным декором
Цыганский шик давно вышел из моды, но некоторые соотечественницы очень любят одеться в стиле „все лучшее разом“. Стразы и пайетки, контрастная опушка на воротнике или манжетах, сложный крой, массивные пуговицы, цепочки и прочее из разряда „дорого-богато“ ушло с подиумов и из повседневного стрит-стайла. И не вернется туда еще очень долго.
„Если минималистская шуба кажется вам слишком скучной, посмотрите в сторону пэчворк вариантов или выбирайте модель с интересным принтом — он может быть как по всей поверхности, так и акцентным, например, на плече, рукаве или подоле“, — делится Маша.
Меховой жилет
Это непрактично в условиях нашей суровой зимы, неудобно, да и не так уж красиво, как казалось в нулевых. Если вы не хотите путаться ногами в подоле длинной шубы, просто выберите укороченный вариант свободного минималистского кроя.
Приталенная по фигуре шуба
Это тоже неудобно, а еще не привлекательно с точки зрения создания многослойности: под такую шубу особо ничего не надеть и сверху не набросить. Стилист Ведерникова: „В крайнем случае, если вам так уж желательно подчеркнуть вашу стройную талию, выбирайте шубу прямого силуэта и подпоясывайте ее поясом в тон или же контрастным“.
Шуба „гусеница“
Вот просто нет, и все. Удивительно, что именно модели с характерным поперечным кроем стали так популярны еще несколько лет назад! Сейчас стилисты единодушно признали „гусеницу“ чуть ли не самым безвкусным вариантом в линейке меховых изделий. Альтернатива — шуба в винтажном стиле с длинным ворсом или мехом-“чебурашкой“.