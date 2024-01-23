Свитер зимой: три способа вписать его в любой образ
Долгое время считалось, что свитер — далеко не самая стильная вещь в гардеробе, но, к счастью, сегодня об этом можно забыть и смело миксовать „луки“ со свитером для любого мероприятия. Стилист Алексей Гришин подсказал Womanhit несколько актуальных решений с этой вещью, если вам надоели однообразные шерстяные образы.
Свитер + мини
Скажете, мини зимой? Почему бы и нет, если вы не планируете долгих прогулок, а за окном слабый морозец? Стилист предлагает варианты с объемным свитером и плотной мини-юбкой, можно выбрать как кожаную модель, так и твидовую, главное, чтобы ткань не была слишком тонкой. Алексей: „Что касается цветов, все зависит от времени суток и торжественности мероприятия. Для вечерних выходов можно подобрать контрастные цвета либо сделать акцент на свитере. В этом случае выбирайте сочный оттенок из трендов этого года“.
Свитер + платье
Суперженственный и при этом теплый образ со свитером и платьем подойдет как для офиса, так и для свидания зимним вечером. Кстати, можно выбрать легкое платье даже зимой. „Платье обязательно должно быть ниже колена, желательно, из струящихся тканей. Такое несочетание фактур — шерсть и шелк, к примеру, сделает образ невероятно привлекательным“, — говорит наш эксперт. По желанию, можно подобрать акцентные аксессуары, если свитер и платье в классических оттенках.
Свитер на плечи
Стилист рекомендует использовать свитер не только в стандартном виде, но и как дополнение к образу. Например, его можно просто накинуть на плечи, а основной лук составить из блузки или топа с брюками и классической юбкой. „Это потрясающий образ для офиса или делового обеда“, — поясняет Алексей. Рубашку или блузку при этом можно расстегнуть, чтобы была видна зона декольте.
Еще один трендовый образ в офис — свитер под пиджак. Прекрасный выбор в трескучий мороз. Опять же, разница материалов и кроя позволит создать интересный образ.