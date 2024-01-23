Свитер зимой: три способа вписать его в любой образ

Свитер + мини

Скажете, мини зимой? Почему бы и нет, если вы не планируете долгих прогулок, а за окном слабый морозец? Стилист предлагает варианты с объемным свитером и плотной мини-юбкой, можно выбрать как кожаную модель, так и твидовую, главное, чтобы ткань не была слишком тонкой. Алексей: „Что касается цветов, все зависит от времени суток и торжественности мероприятия. Для вечерних выходов можно подобрать контрастные цвета либо сделать акцент на свитере. В этом случае выбирайте сочный оттенок из трендов этого года“.

Свитер + платье

Суперженственный и при этом теплый образ со свитером и платьем подойдет как для офиса, так и для свидания зимним вечером. Кстати, можно выбрать легкое платье даже зимой. „Платье обязательно должно быть ниже колена, желательно, из струящихся тканей. Такое несочетание фактур — шерсть и шелк, к примеру, сделает образ невероятно привлекательным“, — говорит наш эксперт. По желанию, можно подобрать акцентные аксессуары, если свитер и платье в классических оттенках.

Свитер на плечи

Стилист рекомендует использовать свитер не только в стандартном виде, но и как дополнение к образу. Например, его можно просто накинуть на плечи, а основной лук составить из блузки или топа с брюками и классической юбкой. „Это потрясающий образ для офиса или делового обеда“, — поясняет Алексей. Рубашку или блузку при этом можно расстегнуть, чтобы была видна зона декольте.

Еще один трендовый образ в офис — свитер под пиджак. Прекрасный выбор в трескучий мороз. Опять же, разница материалов и кроя позволит создать интересный образ.