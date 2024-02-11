10 простых привычек, которые обеспечат вам долгую и счастливую жизнь
Все мы говорим, что ведем правильный образ жизни. Но так ли это на самом деле?
Сейчас все популярней становится забота о себе, но мало кто обращает внимания на бытовые вещи, которые помогут вам сохранить свое здоровье на долгие годы. Некоторые сразу отправляются в тренажерные залы, вводят в свою жизнь регулярные занятия спортом, исключают вредную пищу.
Woman рассказывает о привычках, которые вы уже сегодня можете ввести в свою жизнь и почувствовать перемены к лучшему. Иммунолог Елена Парецкая подобрала полезные советы, которые не требуют серьезных материальных затрат и просты в исполнении.
Ешьте, не торопясь
Из-за того, что мы вечно куда-то бежим, появляются первые проблемы. Необходимо перестать закидывать в себя еду, как чайка, — пора остановиться и научиться медленному приему пищи. Позвольте в этот момент вашему мозгу адекватно оценить тип и объем съеденных вами продуктов. Нервной системе необходимо немного времени для того, чтобы получить сигнал о насыщении.
Если вы будете есть неторопливо, это уменьшит риск того, что в организм поступит лишний объем пищи и избыток калорий.
Не пейте сок, возьмите фрукты
Если не можете отказаться, то хотя бы сократите прием фрешей. Отдайте свое предпочтение фруктам в первоначальной форме.
Плоды гораздо полезнее свежевыжатого сока, даже если он только приготовлен. Это связано с тем, что в соке нет клетчатки, но больше сахара, поскольку весь сахар уходит в сок.
Не забывайте про отпуск
Отдых необходим абсолютно всем, даже если считаете себя сверхчеловеком, который не представляет свою жизнь без активности. Нужно выделять себе время для общения с семьей и друзьями, смены обстановки. Это полезно для поддержания как физического здоровья, так и психики.
Уже доказано, что люди, которые несколько раз в году берут отпуск — живут дольше трудоголиков. Их реже беспокоят проблемы с сердцем и другие болезни.
Вам нужны жиры, но только правильные
В рационе нужно по возможности исключить продукты с трансжирами. Они постоянно встречаются в полуфабрикатах и выпечке, чтобы дольше сохранять свежесть. Именно эти жиры очень вредны для организма.
Остальные виды жира должны присутствовать в рационе, но перевес стоит делать в сторону ненасыщенных жиров. Это яйца, рыба, молочные продукты, орехи, авокадо, растительные масла. Эти жиры пойдут на пользу сердцу, коже, синтезу гормонов, хорошо насытят, надолго утоляя голод.
Парадокс, но жирные молочные продукты полезнее при похудении, чем обезжиренные.
Ложитесь спать пораньше
Настройте свой режим. Старайтесь ложиться спать до полуночи или в такое время, чтобы спать не менее 7 часов в сутки. Постоянный недосып в течение недели нельзя компенсировать в выходные.
Контролируйте стресс, ловите дзен
Выделите время для борьбы со стрессом. Это могут быть йога, плавание, спорт, прогулки, пение или что угодно, что дает вам чувство удовлетворения и счастья. Найдите занятие по душе, которое дает вам время уйти в себя, побыть наедине с собой.
Планируйте, что вы будете есть, заранее
Мало питаться полезно — важно готовить для себя вкусно. Поэтому продумайте заранее, что хотите на обед завтра.
Стоит сократить кофе, соль, сахар и пищевую химию, но расширить меню за счет круп, овощей, фруктов и зелени. Можно приготовить вкусно даже самый нелюбимый овощ или фрукт, посмотрите пару кулинарных мастер-классов и попробуйте.
Двигайтесь, не сидите
Если вы не любите силовые тренировки, не заставляйте себя этим заниматься. Выберите другую активность, которая приносит удовольствие: пройдитесь вечером по парку, погуляйте с детьми и поиграйте в активную игру. Это поможет сжечь калории, усилить кровообращение и получить заряд позитивных эмоций.
Даже поход в магазин, который дальше от дома, или лишняя остановка пешком — уже вклад в копилку здоровья. Если вы расширите объем активности — это будет еще лучше, там уже и до регулярных тренировок недалеко.
Включите музыку и потанцуйте
Это поможет вашему мозгу оставаться активнее на более длительное время. Танец — это сложный навык, он одновременно включает двигательную активность и координацию, задействует память и мышление. Бонусом вы получите заряд позитива и энергии, которую можете применить в любой сфере жизни.
Каждый год — к врачу
Введите в свою жизнь полезную традицию — каждый год проходить чек-ап. Сдавайте анализы и решайте проблемы со здоровьем, если они обнаруживаются на ранней стадии.
Все эти несложные лайфхаки позволят продлить свою здоровую и счастливую жизнь.