10 простых привычек, которые обеспечат вам долгую и счастливую жизнь

Сейчас все популярней становится забота о себе, но мало кто обращает внимания на бытовые вещи, которые помогут вам сохранить свое здоровье на долгие годы. Некоторые сразу отправляются в тренажерные залы, вводят в свою жизнь регулярные занятия спортом, исключают вредную пищу.

Woman рассказывает о привычках, которые вы уже сегодня можете ввести в свою жизнь и почувствовать перемены к лучшему. Иммунолог Елена Парецкая подобрала полезные советы, которые не требуют серьезных материальных затрат и просты в исполнении.

Ешьте, не торопясь

Из-за того, что мы вечно куда-то бежим, появляются первые проблемы. Необходимо перестать закидывать в себя еду, как чайка, — пора остановиться и научиться медленному приему пищи. Позвольте в этот момент вашему мозгу адекватно оценить тип и объем съеденных вами продуктов. Нервной системе необходимо немного времени для того, чтобы получить сигнал о насыщении.

Если вы будете есть неторопливо, это уменьшит риск того, что в организм поступит лишний объем пищи и избыток калорий.

Не пейте сок, возьмите фрукты

Если не можете отказаться, то хотя бы сократите прием фрешей. Отдайте свое предпочтение фруктам в первоначальной форме.

Плоды гораздо полезнее свежевыжатого сока, даже если он только приготовлен. Это связано с тем, что в соке нет клетчатки, но больше сахара, поскольку весь сахар уходит в сок.

Не забывайте про отпуск

Отдых необходим абсолютно всем, даже если считаете себя сверхчеловеком, который не представляет свою жизнь без активности. Нужно выделять себе время для общения с семьей и друзьями, смены обстановки. Это полезно для поддержания как физического здоровья, так и психики.

Уже доказано, что люди, которые несколько раз в году берут отпуск — живут дольше трудоголиков. Их реже беспокоят проблемы с сердцем и другие болезни.

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