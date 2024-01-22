Опасные фасоны: 5 видов брюк, которые полнят и укорачивают ноги

Порой бывает так, что нам настолько нравится вещь, что мы не замечаем ее недостатков. Чаще всего это касается брюк, потому что именно нижняя часть нарядов может кардинально исказить нашу фигуру. Мы собрали для вас 5 самых опасных фасонов брюк и джинсов, которые чаще всего оказываются в модном „стоп-листе“.

Кюлоты

Школьные кюлоты были актуальны пару лет назад, однако сейчас настало время их забыть. К сожалению, такая модель очень полнит ноги, даже если вы довольно худощавого телосложения. Также, эти брюки странно развеваются на ветру, „обхватывая“ ноги и искажая из настоящую форму. Вместо них лучше присмотреться к актуальным брюкам изо льна. Сегодня вещи из этой материи в большом почете — так что скорее отправляйтесь на шопинг.

С животным принтом

Питон был признан самым популярным принтом последние пару лет, однако яркая имитация кожи рептилий стала настолько навязчивой, что хочется уже от нее спрятаться. А обладательницам пышных форм одежда со змеиным принтом никогда совсем не льстила, подчеркивая все недостатки фигуры. Вместо этого экстравагантного принта лучше всего присмотреться к гороху, который совершил грандиозный камбэк.

Карго с резинками на щиколотках

Брюки карго ворвались в тренды тогда, когда мы их совсем не ждали. Однако ошибочно полагать, что модными считаются любые модели это стиля. Так, не лучшим решением может стать покупка карго с зауженными щиколотками. А еще хуже, если они будут на резинке, безбожно укорачивающей ваши ноги в 2 раза. Эти брюки давным-давно устарели, да и если честно, никогда не были в тренде. Присмотритесь к моделям оверсайз — как у Хейли Бибер и Беллы Хадид.

Бархатные