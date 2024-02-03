30 аффирмаций, способных притянуть счастье! Повторяйте их каждый день(2)
Сила аффирмаций не доказана наукой, но миллионы людей каждый свой день начинают с произнесения важных слов. Говорить их полезно не только себе, но и любимым людям. Life рассказывает, какие фразы наиболее действенные.
Все слова наделены особой волшебной силой. Говоря определённые фразы каждый день себе и близким, вы можете кардинально изменить жизнь: прийти к успеху, найти любовь или укрепить здоровье. И пусть аффирмации не заклинания как таковые, они могут повлиять на настроение и восприятие окружающего мира. Мы собрали для вас 30 лучших фраз, которые точно смогут привнести чудеса в вашу ежедневную рутину.
Какие аффирмации говорить каждый день?
Одно из важных правил использования аффирмаций — вера в то, что говорите, а не обычное произнесение слов как таковых. Они начнут работать лишь при условии искренности. Поэтому позвольте себе не сомневаться в позитивных и успокаивающих установках, которые вспоминаете в любых стрессовых ситуациях. Верьте в то, что не бывает безвыходных ситуаций. Чёрная полоса всегда сменяется белой. А помочь себе пережить трудности можно следующими фразами:
Моя жизнь наполнена счастьем, и каждый день приносит мне радость.
Я люблю себя и весь мир, что меня окружает. Любовь живёт во мне и делает меня счастливым каждый день.
Я прощаю себя и отпускаю все негативные ситуации.
Я могу найти оптимистичные способы борьбы с трудностями.
Я наслаждаюсь жизнью, каждый день я вижу прекрасный мир и отзывчивых людей, готовых прийти на помощь.
Я становлюсь всё более и более процветающим с каждым днём.
Моё здоровье — мой ежедневный выбор.
У меня нет сомнений, что будущее прекрасно.
Я признаю свою свободу. Я могу быть кем захочу.
Во мне столько энергии, что я справлюсь.
Лучшие простые фразы для достижения целей и успеха
Сегодня я проживаю день абсолютной внутренней радости и покоя.
Моя жизнь прекрасна и увлекательна. Каждый день наполнен открытиями и новыми позитивными эмоциями.
Моя реальность — это счастье, любовь, радостные и позитивные события.
Каждый опыт в моей жизни помогает мне расти.
Моя жизнь наполнена и совершенна. Любой из дней приносит новые открытия.
Каждая цель приближает меня к успеху. Я двигаюсь в спокойном режиме, раз за разом поднимаясь по личной лестнице, ведущей меня на вершину счастья.
Сегодня со мной точно произойдёт что-то хорошее.
Я счастливый человек, смогу подарить счастье окружающим и получить его взамен.
У меня есть внутренняя сила и желание быть счастливым и жить гармонично.
Я уверен в своих способностях и навыках.
Аффирмации для привлечения удачи, успеха и счастья
Слова — ключики к самым нужным дверям. Влияние их силы на подсознание многими недооценивается. Как жаль, что люди порой не понимают, что с помощью правильных мыслей можно зарядить себя на успех и счастье. Ведь энергетика правильных фраз способна помочь найти возможности изменить жизнь к лучшему. Повторяйте себе и любимым людям эти аффирмации каждый день. Уверены, вы совсем скоро заметите результат.
Счастье кроется в мелочах, и я радуюсь даже малейшим успехам.
Мои мечты обязательно сбудутся, а победы в делах уже ждут за углом.
Я открыт новым возможностям.
Я становлюсь всё более осведомлённым и мудрым с каждым днём.
Мой потенциал к успеху безграничен.
Я могу достичь всего, чего захочу.
Я заслуживаю любви. Меня любят и ценят окружающие.
Я привлекаю выгодные возможности для получения денег.
Моя интуиция и мудрость ведут меня в правильном направлении.
Я именно там, где хочу быть. Моя карьера предоставляет мне правильные возможности для роста.