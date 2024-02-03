Психология
03.02.2024, 08:40

30 аффирмаций, способных притянуть счастье! Повторяйте их каждый день

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ФОТО: Ground Picture | Shutterstock

Сила аффирмаций не доказана наукой, но миллионы людей каждый свой день начинают с произнесения важных слов. Говорить их полезно не только себе, но и любимым людям. Life рассказывает, какие фразы наиболее действенные.

Все слова наделены особой волшебной силой. Говоря определённые фразы каждый день себе и близким, вы можете кардинально изменить жизнь: прийти к успеху, найти любовь или укрепить здоровье. И пусть аффирмации не заклинания как таковые, они могут повлиять на настроение и восприятие окружающего мира. Мы собрали для вас 30 лучших фраз, которые точно смогут привнести чудеса в вашу ежедневную рутину.

Какие аффирмации говорить каждый день?

Одно из важных правил использования аффирмаций — вера в то, что говорите, а не обычное произнесение слов как таковых. Они начнут работать лишь при условии искренности. Поэтому позвольте себе не сомневаться в позитивных и успокаивающих установках, которые вспоминаете в любых стрессовых ситуациях. Верьте в то, что не бывает безвыходных ситуаций. Чёрная полоса всегда сменяется белой. А помочь себе пережить трудности можно следующими фразами:

  1. Моя жизнь наполнена счастьем, и каждый день приносит мне радость.

  2. Я люблю себя и весь мир, что меня окружает. Любовь живёт во мне и делает меня счастливым каждый день.

  3. Я прощаю себя и отпускаю все негативные ситуации.

  4. Я могу найти оптимистичные способы борьбы с трудностями.

  5. Я наслаждаюсь жизнью, каждый день я вижу прекрасный мир и отзывчивых людей, готовых прийти на помощь.

  6. Я становлюсь всё более и более процветающим с каждым днём.

  7. Моё здоровье — мой ежедневный выбор.

  8. У меня нет сомнений, что будущее прекрасно.

  9. Я признаю свою свободу. Я могу быть кем захочу.

  10. Во мне столько энергии, что я справлюсь.

Лучшие простые фразы для достижения целей и успеха

  1. Сегодня я проживаю день абсолютной внутренней радости и покоя.

  2. Моя жизнь прекрасна и увлекательна. Каждый день наполнен открытиями и новыми позитивными эмоциями.

  3. Моя реальность — это счастье, любовь, радостные и позитивные события.

  4. Каждый опыт в моей жизни помогает мне расти.

  5. Моя жизнь наполнена и совершенна. Любой из дней приносит новые открытия.

  6. Каждая цель приближает меня к успеху. Я двигаюсь в спокойном режиме, раз за разом поднимаясь по личной лестнице, ведущей меня на вершину счастья.

  7. Сегодня со мной точно произойдёт что-то хорошее.

  8. Я счастливый человек, смогу подарить счастье окружающим и получить его взамен.

  9. У меня есть внутренняя сила и желание быть счастливым и жить гармонично.

  10. Я уверен в своих способностях и навыках.

Аффирмации для привлечения удачи, успеха и счастья

Слова — ключики к самым нужным дверям. Влияние их силы на подсознание многими недооценивается. Как жаль, что люди порой не понимают, что с помощью правильных мыслей можно зарядить себя на успех и счастье. Ведь энергетика правильных фраз способна помочь найти возможности изменить жизнь к лучшему. Повторяйте себе и любимым людям эти аффирмации каждый день. Уверены, вы совсем скоро заметите результат.

  1. Счастье кроется в мелочах, и я радуюсь даже малейшим успехам.

  2. Мои мечты обязательно сбудутся, а победы в делах уже ждут за углом.

  3. Я открыт новым возможностям.

  4. Я становлюсь всё более осведомлённым и мудрым с каждым днём.

  5. Мой потенциал к успеху безграничен.

  6. Я могу достичь всего, чего захочу.

  7. Я заслуживаю любви. Меня любят и ценят окружающие.

  8. Я привлекаю выгодные возможности для получения денег.

  9. Моя интуиция и мудрость ведут меня в правильном направлении.

  10. Я именно там, где хочу быть. Моя карьера предоставляет мне правильные возможности для роста.

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