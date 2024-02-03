30 аффирмаций, способных притянуть счастье! Повторяйте их каждый день

Все слова наделены особой волшебной силой. Говоря определённые фразы каждый день себе и близким, вы можете кардинально изменить жизнь: прийти к успеху, найти любовь или укрепить здоровье. И пусть аффирмации не заклинания как таковые, они могут повлиять на настроение и восприятие окружающего мира. Мы собрали для вас 30 лучших фраз, которые точно смогут привнести чудеса в вашу ежедневную рутину.

Какие аффирмации говорить каждый день?

Одно из важных правил использования аффирмаций — вера в то, что говорите, а не обычное произнесение слов как таковых. Они начнут работать лишь при условии искренности. Поэтому позвольте себе не сомневаться в позитивных и успокаивающих установках, которые вспоминаете в любых стрессовых ситуациях. Верьте в то, что не бывает безвыходных ситуаций. Чёрная полоса всегда сменяется белой. А помочь себе пережить трудности можно следующими фразами: