Трудный ребенок Голливуда: успех и одиночество Дрю Бэрримор

Все предрешено

Девочка родилась в творческой семье, а ее крестными родителями стали Стивен Спилберг и Софи Лорен. Конечно, с раннего детства Дрю тоже мечтала попасть в мир кино и добиться успеха в Голливуде.

Мама девочки работала официанткой, но была уверена, что однажды прославится. На один из кастингов она взяла с собой маленькую Дрю. Женщину на роль не утвердили, зато режиссеру рекламы понравилась малышка. Так, в 9 месяцев Дрю дебютировала на съемочной площадке. Через год Берримор появилась в ленте „Неожиданная любовь“, в пять — в телевизионном фильме „Буги“.

Вскоре девочке предложили роль, которая стала ее билетом в большое кино: она прошла кастинг для съемок в „Инопланетянине“ и покорила самого Стивена Спилберга. После премьеры Дрю проснулась знаменитой, тогда еще не зная, что детство для нее навсегда закончено.

Зависимость

В биографии актриса вспоминала: уже в 9 лет она впервые попробовала алкоголь, в 11 — легкие наркотики, а к 12 уже страдала от полноценной зависимости. Режиссеры разводили руками: работать с девочкой стало невыносимо. Ее все реже приглашали на роли. По-детски категорично Дрю решила, что без этого нет смысла жить. К счастью, попытка суицида оказалась неудачной. А мать, до этого эпизода не обращавшая на дочь внимания, наконец поняла, что Дрю нуждается в помощи. Девочку поместили в клинику.

Поступок матери Дрю расценила как предательство. Выйдя из больницы, девушка подала в суд на лишение матери родительских прав и выиграла этот процесс. Теперь Бэрримор была вправе распоряжаться своими гонорарами по собственному усмотрению — все имеющиеся деньги актриса потратила на организацию собственной продюсерской компании Flower Films.

Она доказала, что снова готова к работе, посещала кастинги и снималась в комедиях. А ночами рыдала от одиночества и ненужности. Скоротечные романы забыться не помогали, как и вечеринки.

Череда романов