Трудный ребенок Голливуда: успех и одиночество Дрю Бэрримор
Одна из самых улыбчивых и позитивных актрис Голливуда годами скрывала, что страдает от бессонницы и ментальных проблем. Но те, кто знаком с ее биографией, не были удивлены, узнав эту новость. Жизнь никогда не относилась к Дрю слишком нежно, пишет „Ева“.
Все предрешено
Девочка родилась в творческой семье, а ее крестными родителями стали Стивен Спилберг и Софи Лорен. Конечно, с раннего детства Дрю тоже мечтала попасть в мир кино и добиться успеха в Голливуде.
Мама девочки работала официанткой, но была уверена, что однажды прославится. На один из кастингов она взяла с собой маленькую Дрю. Женщину на роль не утвердили, зато режиссеру рекламы понравилась малышка. Так, в 9 месяцев Дрю дебютировала на съемочной площадке. Через год Берримор появилась в ленте „Неожиданная любовь“, в пять — в телевизионном фильме „Буги“.
Вскоре девочке предложили роль, которая стала ее билетом в большое кино: она прошла кастинг для съемок в „Инопланетянине“ и покорила самого Стивена Спилберга. После премьеры Дрю проснулась знаменитой, тогда еще не зная, что детство для нее навсегда закончено.
Зависимость
В биографии актриса вспоминала: уже в 9 лет она впервые попробовала алкоголь, в 11 — легкие наркотики, а к 12 уже страдала от полноценной зависимости. Режиссеры разводили руками: работать с девочкой стало невыносимо. Ее все реже приглашали на роли. По-детски категорично Дрю решила, что без этого нет смысла жить. К счастью, попытка суицида оказалась неудачной. А мать, до этого эпизода не обращавшая на дочь внимания, наконец поняла, что Дрю нуждается в помощи. Девочку поместили в клинику.
Поступок матери Дрю расценила как предательство. Выйдя из больницы, девушка подала в суд на лишение матери родительских прав и выиграла этот процесс. Теперь Бэрримор была вправе распоряжаться своими гонорарами по собственному усмотрению — все имеющиеся деньги актриса потратила на организацию собственной продюсерской компании Flower Films.
Она доказала, что снова готова к работе, посещала кастинги и снималась в комедиях. А ночами рыдала от одиночества и ненужности. Скоротечные романы забыться не помогали, как и вечеринки.
Череда романов
В попытках найти любовь, Дрю вышла замуж за бармена, их брак подлился шесть дней, влюблялась в коллег, стала женой Томаса Грина, с которым постоянно страивала пьяные вечеринки. Однажды пара едва не сгорела: оба уснули после обильного возлияния и не заметили, что в доме начался пожар.
Не прожив вместе и полугода, Том и Дрю разошлись, причем их развод был одним из самых мирных за всю историю Голливуда.
Лишь в 2012 году Берримор встретила того, кто помог ей обрести гармонию и покой. Им стал арт-консультант Уилл Копельман, хорошо воспитанный и образованный джентльмен из порядочной обеспеченной семьи. Он окружил Дрю заботой и вниманием, которых ей всегда так не хватало. Актриса родила супругу двух очаровательных дочек: в 2012 году — Олив и в 2014-м — Фрэнки. После появления на свет первенца Дрю была просто на седьмом небе от счастья, но, когда родилась Фрэнки, что-то пошло не так. „Второй раз я подумала:
„О, вот теперь я понимаю, что имеют в виду, когда жалуются на депрессию после родов“. Это был ошеломляющий опыт. Я как будто попала в огромное ватное облако. Я чувствовала себя полной неудачницей. Но зато, поборов это, я стала сильнее. И сегодня буду сражаться, как лев, чтобы сохранить свою семью счастливой и неприкосновенной“, — поделилась позже Бэрримор.
Брак все же распался, но Дрю не стала больше искать утешения в наркотиках или алкоголе. Она занялась карьерой, много времени проводила с детьми, медитировала. Сейчас Бэрримор счастлива: она считает, что с рождением наследников обрела у семью, о которой так мечтала.