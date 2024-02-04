Заметно сразу: 4 признака дочери, которую никогда не любили родители

Недолюбленный ребенок отбивается от родителей, потому что ему постоянно приходилось отвоевывать себя, свои потребности и желания. Мама с папой пытались использовать своего ребенка, но дочь на это не соглашалась, поэтому во взрослой жизни ей приходится постоянно бороться за свое существование.

Третий вариант, как может вести себя недолюбленная дочь, — это постоянное нахождение в конфронтации с кем-либо. Агрессия становится способом борьбы с миром, девушка будто бы отбивается от него. Но на самом деле эта „битва“ происходит не с внешним миром, а с собственными родителями.

Такие девушки любят носить яркую одежду, много разговаривать и громко смеяться. Сами того не осознавая, они пытаются привлечь внимание окружающих любым доступным способом. Складывается впечатление, что девушка просто уверена в себе, поэтому ведет себя эпатажно. Окружающих привлекает ее смелость и решительность, но на самом деле ярое желание быть постоянно на виду говорит об острой нехватке внимания и любви со стороны родителей. Разница между уверенным и неуверенным человеком в том, что первый направляет все свое внимание внутрь себя, а второй стремится найти это внимание извне от чужих людей.

Дочери, которых не любили родители в детстве, будучи взрослыми, ведут непрерывную борьбу за чужое внимание и любовь. Если им этого не дали, они возьмут все собственными силами.

Дети, обделенные родительской любовью, испытывают трудности во всех сферах жизни: в учебе, работе, дружбе, отношениях с партнером. Негативный опыт общения с родителями способен определить их характер, привычки и даже комплексы. Девушку, недолюбленную родителями, легко определить по нескольким признакам, о которых нам расскажет дипломированный квантовый психолог Лерона Наринская.

Родители — единственные люди, которые способны безгранично, не беря ничего взамен, любить своего ребенка. Их взаимоотношения с собственными детьми играют ключевую роль в становлении малыша как взрослой, зрелой личности с адекватной самооценкой и правильными жизненными ценностями.

Так называемый синдром спасателя, или говоря самым простым языком, бесконтрольное желание всем помочь, часто встречается у детей, обделенных вниманием, заботой и любовью со стороны родителей. Они пытаются всех „спасти“, помочь тем, кто в этом нуждается. Люди делают это не из реального желания облегчить чужие страдания, а от собственной внутренней боли. Не путайте синдром спасателя с альтруизмом. Альтруистичные личности стремятся помогать всем из любви к миру, которой у них полно, а спасатели поступают так из-за гипертрофированного желания почувствовать себя кому-то нужным. Они пытаются компенсировать то, что сами когда-то не смогли получить от окружающих.

Про депрессивных дочерей можно сказать, что они просто по своей природе пессимисты и интроверты, но на деле же это является проявлением проблем с психическим здоровьем. Эмоциональная холодность мамы и папы отражается во взрослой жизни детей в виде депрессивных состояний и хронической тревожности.

Недолюбленных дочерей мир совершенно не радует, нет интересов или хобби и даже желания элементарно выйти из дома, ничего не вызывает любопытства. Кажется, будто такие люди существуют между жизнью и смертью, сильно погрязнув в депрессивном состоянии.

Четвертый признак недолюбленной дочери – это депрессивность. И если первый тип ищет любовь в каждом встречном, то депрессивные девушки уже ничего не ждут и не надеется ни на что. Родители таких детей не то чтобы не любили своего ребенка, а даже не хотели и не старались его любить. На протяжении всей жизни за нелюбимым чадом тянется чувство ненужности и „лишности“. Появляется желание уйти из этого мира, исчезнуть из жизни родителей и окружающих, чтобы никому больше не мешать.

Агрессия для таких дочерей — это способ выживания, мощный инструмент самозащиты. Если в детстве их личной безопасности что-то угрожало, то во взрослой жизни стремление защитить себя и свое благополучие выходит на первый план. Напористость и активная защита личных границ помогают не стать жертвой эксплуатации или насилия со стороны родителей.

Безграничное желание помогать другим мотивировано большим дефицитом любви со стороны родителей. Ребенок не получил от них должного внимания и заботы, поэтому во взрослой жизни он старается дать это другим, но на самом же деле он хочет дать это себе, но просто не может. Решая проблемы близких, спасатели чувствуют, что помогают себе. Чтобы закрыть свою потребность в эмоциональной близости спасатели стараются заполнить недостающее через помощь другим, иногда в урон самому себе.

Родители — самые важные люди для ребенка

Родители – это проводники между ребенком и реальным миром за пределами семьи. Если мама с папой адаптируют малыша к нему, обеспечат его любовью и вниманием, дадут понять, что мир безопасен, то появление каких-либо психологических травм во взрослой жизни сведется к минимуму. При этом важно, чтобы родители учили своего ребенка быть устойчивым к любым проявлениям агрессии и конфликтности, которые существуют вокруг него. Если же у ребенка нет ресурсов в виде родительской любви, то он вырастает закрытым, озлобленным и вместо того, чтобы идти на контакт с окружающими, он попытается защититься от них.

Может сложиться и другая ситуация: ребенок окружен гиперопекой со стороны родителей, потому что они сами не верят в безопасность мира, и малыш буквально растет в „парниковых“ условиях. Тогда у чада, наоборот, не вырабатывается способность выдерживать любые проявления жестокости со стороны окружающих.

В воспитании ребенка необходимо держать баланс. С одной стороны, любить ребенка и обеспечивать ему безопасность и поддержку, с другой – верить в то, что он справится со всеми неприятностями, с которыми он успеет столкнуться в жизни. Только таким образом у повзрослевшего человека вырабатывается здоровая и адекватная позиция относительно любви, которую он способен дальше транслировать другим людям, в том числе и своим детям.

Подмена любви