Как уменьшить джинсы на один размер: 3 рабочих способа

Способ 1: стирка в горячей воде

Первый и наиболее простой способ уменьшить любимые джинсы на размер — постирать их в горячей воде. Положите джинсы в стиральную машину, после чего поставьте температуру 95°. Когда цикл стирки закончится, остановите его. Это нужно сделать еще до того, как в стиральную машину вольется холодная вода для полоскания. Затем запустите машину заново, но на этот раз без использования порошка и каких-нибудь моющих средств.

После окончания стирки просушите джинсы или в барабане машины при максимальной температуре, или на горячей батарее, или же в парилке сауны.

Можно отстирать джинсы и вручную. Налив в глубокий таз кипяток, опустите их на 10–15 минут. Стиральный порошок не добавляйте, в противном случае цвет материала потускнеет. Пока штаны находятся в кипятке, налейте в другой таз холодную воду. Быстро выньте джинсы из кипятка и поместите их на несколько минут в холодную воду.

После этого отожмите и просушите вещь. Обычно джинсовая ткань после сушки сильно мнется. Для того чтобы прогладить ее без особых усилий, включите на утюге функцию „пар“. После глажки примерьте джинсы и оцените результат.

Впрочем, у данного способа имеется существенный недостаток. Дело в том, что через некоторое время после носки джинсы снова могут растянуться и вернуться в свое первоначальное состояние. А потому периодически (например, раз в несколько недель) вам придется заново стирать таким способом джинсы.

Способ 2: ушить джинсы

Если вам нужно существенно уменьшить размер джинсов, горячая вода здесь не поможет. В таком случае можно прибегнуть к более трудоемкому, но в то же время более действенному варианту.

Вы можете ушить джинсы одним из двух способов:

по боковым швам;

по заднему шву.