Психолог рассказала, почему на „спасибо“ нельзя отвечать „не за что“

„Когда говорим „не за что“, то у нас подсознательно возникает синдром упущенной выгоды, — говорит психолог Анна Гарш. — Вроде и время потратили, и усилия приложили, и помогли человеку, а в результате это никак не фиксируется у нас в голове“.

Обязательно нужно себя поощрять словами, если действительно сделали что-то полезное. К сожалению, многие скромничают. Из-за таких мелочей страдает самооценка, которую сложно поднять.

Лучше все-таки не преуменьшать свои заслуги. Например, американские психологи советуют отвечать сразу в лоб: „Вы, наверное, и для меня сделали бы то же самое“. На что человек сквозь зубы непременно ответит: „Конечно“.

Он будет понимать, что уже заведомо что-то должен. Желание хоть как-то „отплатить“ своеобразной взаимностью будет долго его не покидать, пока не представится подходящий случай. Согласитесь, что это уж как-то слишком цинично звучит… Не думаю, что кому-то приятно подсознательно быть должным.

Психолог рассказала, что скрыто за словами „не за что“.

„Отвечая так на благодарность, сразу же думаете, мол, как человек не смог справиться с легкой задачей, которая даже вам под силу? — продолжает Анна. — Во-вторых, таким образом показываете как себе, так и окружающим, что не цените собственные умения и потраченное время. В-третьих, своим „не за что“ можете вызвать гнев у собеседника, подсознательно демонстрируя превосходство. В этом случае не стоит рассчитывать на взаимность…“

Однако все-таки есть универсальный ответ, который пригодится на все случаи жизни. Что бы ни изобретали психологи, есть один выигрышный ответ, который ни к чему не обязывает: „пожалуйста“ или „рад помочь“. К тому же он символизирует ответную благодарность.