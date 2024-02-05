Назван новый тренд, сместивший „славянский шик“

Вдохновением для создания образов стали фильмы с женами мафиози — Кармелой Сопрано, Адрианой Ла Серва, Эльвирой Хэнкок и Карен Хилл. Для повторения тренда потребуется шуба, платья с анималистичным принтом, красная помада и массивные украшения из золота в стиле Dolce & Gabbana. В укладках эксперты советуют сделать ставку на небрежные прически.

„Мы больше не хотим быть clean girl. У нас нет времени. Нам есть куда идти. Грязные волосы, грязный макияж — вот что такое mob wife“, — заявила стилистка изданию.

Тренд пришел на смену „славянскому шику“. Модные блогеры и мировые знаменитости выгуливали длинные шубы, шапки-ушанки и пуховые платки, а в социальных сетях появились хэштеги slavic girl и slavic bimbo.