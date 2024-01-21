Звездный стилист Влад Лисовец назвал 10 самых модных вещей 2024 года: у вас они есть в гардеробе?

Чувством стиля обладают не все. Если у вас оно есть с рождения, можем лишь поздравить, а если нет — его можно „прокачать“. Начните погружаться в эту тему, и постепенно внутренние изменения найдут отражения во внешности. Начать стоит с малого — читать фэшн-издания, смотреть показы, подписаться на стилистов в соцсетях и прислушиваться к их советам.

Современная мода очень смелая и позволяет сочетать несочетаемое. Только мы сами запрещаем себе выглядеть ярко и нестандартно. Казалось бы, в такой ситуации сложно сделать какую-то грубую ошибку, однако перед составлением образа советуем ознакомиться с актуальными тенденциями.

Подборку из 10 самых трендовых вещей 2024 года для Woman составил известный телеведущий, эксперт в мире моды и стилист Владислав Лисовец.

Итак, первое, к чему он советует присмотреться, — мини. Каких-то конкретных табу в этом случае нет. Это может быть юбка с любой посадкой и из любого материала: денима, кожзама, шерсти, твида и т.д. Единственный нюанс — стилизовать ее надо исключительно с плотными и желательно яркими колготками.

Второе — соблазнительные микрошорты. Они снова считаются актуальной моделью, которую можно носить даже зимой (все с теми же колготками). Модель должна прикрывать ягодицы и небольшую часть бедер и желательно быть на высокой талии — тогда эта вещь смоделирует силуэт и позволит создавать больше эффектных образов.

Третьим пунктом в этом модном списке стилиста идет обувь на каблуке. Элегантные ботильоны и казаки, об актуальности которых мы уже рассказывали.

Брюки-клеш. Тем, кому идет такая модель, Лисовец настоятельно советует обзавестись ей:

„Клеш можно носить и с юбкой поверх (тренд не для всех, но стремительно набирает обороты), и как с длинным, так и коротким жакетом. Посадку выбирайте сами: с завышенной или с заниженной талией, кому как понравится“.