Звездный стилист Влад Лисовец назвал 10 самых модных вещей 2024 года: у вас они есть в гардеробе?(9)
Если хотите выглядеть стильно и привлекать взгляды, эксперт моды советует в новом сезоне отдавать предпочтение именно этим моделям.
Чувством стиля обладают не все. Если у вас оно есть с рождения, можем лишь поздравить, а если нет — его можно „прокачать“. Начните погружаться в эту тему, и постепенно внутренние изменения найдут отражения во внешности. Начать стоит с малого — читать фэшн-издания, смотреть показы, подписаться на стилистов в соцсетях и прислушиваться к их советам.
Современная мода очень смелая и позволяет сочетать несочетаемое. Только мы сами запрещаем себе выглядеть ярко и нестандартно. Казалось бы, в такой ситуации сложно сделать какую-то грубую ошибку, однако перед составлением образа советуем ознакомиться с актуальными тенденциями.
Подборку из 10 самых трендовых вещей 2024 года для Woman составил известный телеведущий, эксперт в мире моды и стилист Владислав Лисовец.
Итак, первое, к чему он советует присмотреться, — мини. Каких-то конкретных табу в этом случае нет. Это может быть юбка с любой посадкой и из любого материала: денима, кожзама, шерсти, твида и т.д. Единственный нюанс — стилизовать ее надо исключительно с плотными и желательно яркими колготками.
Второе — соблазнительные микрошорты. Они снова считаются актуальной моделью, которую можно носить даже зимой (все с теми же колготками). Модель должна прикрывать ягодицы и небольшую часть бедер и желательно быть на высокой талии — тогда эта вещь смоделирует силуэт и позволит создавать больше эффектных образов.
Третьим пунктом в этом модном списке стилиста идет обувь на каблуке. Элегантные ботильоны и казаки, об актуальности которых мы уже рассказывали.
Брюки-клеш. Тем, кому идет такая модель, Лисовец настоятельно советует обзавестись ей:
„Клеш можно носить и с юбкой поверх (тренд не для всех, но стремительно набирает обороты), и как с длинным, так и коротким жакетом. Посадку выбирайте сами: с завышенной или с заниженной талией, кому как понравится“.
Не обойтись в 2024-м и без блеска. Пайетки, стразы, стеклярус — все это модно, но не так универсально, как блестящая кожа, похожая на латекс. Это может быть вощеная куртка, плащ, юбка или пиджак. Не забывайте и про лакированную обувь!
6 пунктом идет платье, но не простое!
„Это не общий тренд, а больше совет от меня. Стоит купить нежное платье, которое вы будете носить с кожаной курткой, с элегантной или грубой обувью. Само по себе нежное платье длины мини или миди может иметь глубокое декольте, разрез или открытую спину и при этом романтичный принт в горох. Это очень красиво выглядит и дает отсылку к 1980-м годам“, — подмечает Лисовец.
Вещи с люрексом, стразами и из серебристой или золотистой ткани в духе эстетики 1990-х. Это может быть что угодно: рубашка, юбка, пиджак, футболка, джинсы, кеды. Подобное в моде уже несколько сезонов и остается с нами как минимум в этом:
„Только выбирайте интеллигентный, а не вульгарный блеск, поскольку такими вещами мы говорим не о достатке, а о своем чувстве стиля“.
Аксессуары тоже не остались без внимания. Очки в этом году — самый главный наш „козырь“.
„Они должны быть не совсем нетрадиционной формы, очень большие или узкие из пластика, закругленные. Очки могут делать из вас Муху-Цокотуху или стрекозу и не всегда будут подходить под наряд, но так и должно быть, ведь это отдельный аксессуар в вашем гардеробе“, — заверил Владислав.
Водолазки. В основном в моде сейчас модели из тонких тканей, облегающие. Если позволяет фигура, можете выбрать их или боди и носить с широкими джинсами или с кожаными узкими брюками в стиле рок-н ролл.
Ну и завершает подборку верхняя одежда:
„Тут кто во что горазд. Но если сам наряд должен подчеркивать силуэт по фигуре (в моду возвращается элегантность и подтянутое тело), то верх может быть не по размеру. Например, громоздкое пальто, плащ или тяжелая кожаная куртка, будто с мужского плеча, чтобы придать брутальности образу“.