Хотели дорого, получается дешево: 5 роковых ошибок в стиле Old Money

Рассказываем про модные промахи, которые легко допустить в комплекте эстетики Old Money, и поделимся советами по их исправлению.

Нежелательные складки

Одна из наиболее распространенных ошибок заключается в том, что вещи, которые мы выбираем дома, могут быть неглаженными, и это может испортить даже самый идеальный аутфит. Небольшие складки на одежде, возникшие в процессе носки, простительны, особенно для натуральных тканей, таких как шелк.

Однако если на одежде видны отчетливые складки, что указывает на то, что ее просто достали из шкафа и надели, образ мгновенно становится неряшливым.

Неудачные акценты

В стиле Old Money важно не забывать о том, чтобы аксессуары соответствовали задуманному ансамблю. Например, широкая бахрома, крупные металлические цепи и сумка с объемной фактурой создадут кэжуал-шик, а не Old Money.

Для более статусного аутфита же стоит заменить шарф на кашемировый, в цвет верхней одежды и без бахромы, а также подобрать менее акцентную сумку, но добавить золотые серьги и кольца для эффектного завершения образа.

Нечеткий силуэт

В комплектах Old Money часто используются оверсайз вещи, но тотал-луки с ними составлять не стоит. Когда мы пытаемся сочетать объемный свитер с широкими брюками свободного кроя, то получаем неопределенный силуэт, а не стильный образ.

Важно умело подчеркивать линию талии и с осторожностью комбинировать вещи, чтобы выглядеть ухоженно и при этом расслабленно.

Лишние потертости

Эта ошибка может превратить стильный образ в провинциальный. Чтобы выглядеть роскошно и гармонично в стиле Old Money, необходимо уделять особое внимание аксессуарам, так как именно эти элементы завершают наряд.

Так, стоит отложить потертую сумку, даже если она дорогая и брендовая, если вы хотите следовать стилю. Вместо нее лучше выбрать гладкую модель, сохраняющую форму.

Некачественный верх