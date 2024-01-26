Хотели дорого, получается дешево: 5 роковых ошибок в стиле Old Money
Даже при составлении образа из базовых нейтральных вещей иногда можно сделать ошибку, которая испортит все. На эти промахи стоит обратить внимание каждой, считает Wday.
Рассказываем про модные промахи, которые легко допустить в комплекте эстетики Old Money, и поделимся советами по их исправлению.
Нежелательные складки
Одна из наиболее распространенных ошибок заключается в том, что вещи, которые мы выбираем дома, могут быть неглаженными, и это может испортить даже самый идеальный аутфит. Небольшие складки на одежде, возникшие в процессе носки, простительны, особенно для натуральных тканей, таких как шелк.
Однако если на одежде видны отчетливые складки, что указывает на то, что ее просто достали из шкафа и надели, образ мгновенно становится неряшливым.
Неудачные акценты
В стиле Old Money важно не забывать о том, чтобы аксессуары соответствовали задуманному ансамблю. Например, широкая бахрома, крупные металлические цепи и сумка с объемной фактурой создадут кэжуал-шик, а не Old Money.
Для более статусного аутфита же стоит заменить шарф на кашемировый, в цвет верхней одежды и без бахромы, а также подобрать менее акцентную сумку, но добавить золотые серьги и кольца для эффектного завершения образа.
Нечеткий силуэт
В комплектах Old Money часто используются оверсайз вещи, но тотал-луки с ними составлять не стоит. Когда мы пытаемся сочетать объемный свитер с широкими брюками свободного кроя, то получаем неопределенный силуэт, а не стильный образ.
Важно умело подчеркивать линию талии и с осторожностью комбинировать вещи, чтобы выглядеть ухоженно и при этом расслабленно.
Лишние потертости
Эта ошибка может превратить стильный образ в провинциальный. Чтобы выглядеть роскошно и гармонично в стиле Old Money, необходимо уделять особое внимание аксессуарам, так как именно эти элементы завершают наряд.
Так, стоит отложить потертую сумку, даже если она дорогая и брендовая, если вы хотите следовать стилю. Вместо нее лучше выбрать гладкую модель, сохраняющую форму.
Некачественный верх
Для эффектного аутфита необязательно приобретать самые дорогие вещи, но слишком недорогие изделия могут испортить впечатление от вашего лука. Пальто из скрипучего полиэстера, шубы с заломами и подобная верхняя одежда совсем не подходит для создания комплекта в стиле Old Money.