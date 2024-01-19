Печальная статистика: более трети женщин в Эстонии хотя бы раз в жизни становились жертвами домашнего насилия(4)
В Эстонии более трети женщин становились жертвами домашнего насилия хотя бы раз в жизни. Последний опрос „Заметьте насилие“ показал, что половина людей не знает, что делать в случае домашнего насилия. Чтобы повысить осведомленность об одной из самых острых проблем и распространить информацию о возможностях обращения за помощью, IKEA запускает новую социальную кампанию.
„Домашнее насилие не знает возраста и пола — оно затрагивает как мужчин, так и женщин, а также детей, взрослых и пожилых людей. К сожалению, больше всего страдают женщины: по статистике, 41% из них в течение жизни подвергались насилию. Конечно, и женщины, и их дети нуждаются в особой заботе и поддержке. Домашнее насилие— проблема, с которой необходимо бороться не только на официальном уровне, но и общим фронтом как предпринимателей, так и общества в целом. Мы очень рады, что IKEA решила обратить внимание на эту тему и тем самым помочь тем, кто нуждается в этой поддержке“, — сказала Андреа Кинк, руководитель группы развития услуг для жертв насилия в Департаменте социального страхования.
„83% тех, кто принял участие в последнем опросе „Заметьте насилие“ утверждают, что решение проблемы домашнего насилия является обязанностью всего общества. Но 6% придерживаются мнения, что это личное дело каждого человека. Мы считаем, что домашнее насилие — это не личная проблема, с которой нужно сталкиваться в одиночку, а затрагивает всех нас. Насилие нельзя игнорировать и необходимо использовать все возможные методы для его предотвращения: людей необходимо воспитывать, углублять уважение друг к другу, прекращать закрывать глаза на насилие. Поэтому совместно с компетентными органами и специалистами мы разработали новую социальную кампанию, цель которой — повысить осведомленность о домашнем насилии и напомнить людям, куда обращаться за помощью“, — говорит менеджер рынка IKEA в Балтии Инга Филипова.
Новая кампания „Заметьте насилие“ стартует во всех трех странах Балтии в январе 2024 года и продлится до конца февраля. Креативное решение кампании наглядно отображает мрачную статистику домашнего насилия– женщина стоит в одном из трех окон – призывая обратить внимание на проблему, которая зачастую остается невидимой или непризнанной. Кампания не только привлекает внимание к насилию как к проблеме, но и распространяет информацию о линиях помощи и социальных услугах, предлагаемых соответствующими учреждениями.
Чтобы кампания против домашнего насилия охватила больше людей, были разработаны информационные карточки, знакомящие с возможностями получения помощи, которые можно бесплатно получить в представительствах IKEA и ряде организаций. На каждой карточке имеется специальная наклейка с информацией, которую можно приклеить на видном месте, чтобы подать пример в борьбе против домашнего насилия. Кампания также включает наружную рекламу, и другие средства массовой информации. IKEA также будет делиться информацией, связанной с этой темой, на своих физических и цифровых каналах. Цель всего этого – инициировать и стимулировать общественную дискуссию о социальных проблемах и совместный поиск решений, способствующих позитивным изменениям в долгосрочной перспективе.
Новая кампания является частью долгосрочной социальной инициативы IKEA „Обратите внимание на насилие“, которая поддерживает стремление компании улучшить повседневную жизнь многих людей. Деятельность, связанная с инициативой, имеет три направления: повышение осведомленности, курсы повышения квалификации кризисных центров, а также вовлечение и поддержка ваших сотрудников, включая информационную работу, психологическое консультирование и возможность внести свой волонтерский вклад в обновление кризисных центров.
За три года, прошедшие с момента рождения инициативы, четыре кризисных центра в странах Балтии были обновлены, за это время обновилось почти 900 квадратных метров площади. В Эстонии, куда инициатива достигла в 2023 году, мы первыми начали сотрудничать с Таллиннским женским кризисным центром, где отремонтировали более 100 квадратных метров жилой площади.
Если вам нужна поддержка, обращайтесь:
• телефон кризисной помощи жертвам: 116 006 (24/7) или palunabi.ee;
• телефон Lasteabi: 116 111 (24/7) или Lasteabi.ee;
• поддержка в отказе от насилия: 660 6077 (будние дни с 10:00 до 16:00).
В случае возникновения чрезвычайной ситуации позвоните в центр экстренной помощи по номеру 112.
Дополнительная информация о домашнем насилии: sotsiaalkindlustusamet.ee
IKEA провела онлайн-опрос совместно с Norstat. Опрос состоялся в ноябре 2023 года, в нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.