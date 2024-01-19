Печальная статистика: более трети женщин в Эстонии хотя бы раз в жизни становились жертвами домашнего насилия

„Домашнее насилие не знает возраста и пола — оно затрагивает как мужчин, так и женщин, а также детей, взрослых и пожилых людей. К сожалению, больше всего страдают женщины: по статистике, 41% из них в течение жизни подвергались насилию. Конечно, и женщины, и их дети нуждаются в особой заботе и поддержке. Домашнее насилие— проблема, с которой необходимо бороться не только на официальном уровне, но и общим фронтом как предпринимателей, так и общества в целом. Мы очень рады, что IKEA решила обратить внимание на эту тему и тем самым помочь тем, кто нуждается в этой поддержке“, — сказала Андреа Кинк, руководитель группы развития услуг для жертв насилия в Департаменте социального страхования.

„83% тех, кто принял участие в последнем опросе „Заметьте насилие“ утверждают, что решение проблемы домашнего насилия является обязанностью всего общества. Но 6% придерживаются мнения, что это личное дело каждого человека. Мы считаем, что домашнее насилие — это не личная проблема, с которой нужно сталкиваться в одиночку, а затрагивает всех нас. Насилие нельзя игнорировать и необходимо использовать все возможные методы для его предотвращения: людей необходимо воспитывать, углублять уважение друг к другу, прекращать закрывать глаза на насилие. Поэтому совместно с компетентными органами и специалистами мы разработали новую социальную кампанию, цель которой — повысить осведомленность о домашнем насилии и напомнить людям, куда обращаться за помощью“, — говорит менеджер рынка IKEA в Балтии Инга Филипова.