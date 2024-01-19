Памятка родителям: какое обезболивающее и в какой дозе давать детям

„Отдавать ли предпочтение сиропу или лечебным свечам – это зависит как от ребенка и родителей, так и от симптомов, сопровождающих заболевание“, — объясняет аптекарь. Например, если у ребенка рвота, то лучше давать лекарство в виде свечей, а если понос, то отдать предпочтение, конечно же, следует сиропу. „Поступая таким образом, вы можете быть уверены, что введенная доза действительно усвоилась. Иногда поставить на ночь спящему ребенку лекарственную свечку удобнее, чем принимать сироп. Конечно, нужно учитывать и предпочтения ребенка - например, нравится ли ему сладкий вкус лечебных сиропов“, — отмечает Валге-Ребане.

Если ибупрофен для детей доступен только в виде сиропа, то парацетамол также можно использовать в виде суппозиториев (свечей) для ректального применения. Детям постарше - от 7 лет, которые весят более 20 кг - также можно применять таблетки ибупрофена.

Как отмечает провизор, боль терпеть не нужно – так что обезболивающие можно давать ребенку, даже если у него нет температуры. „Ведь маленькие дети не могут сказать, что вот, где-то болит - они дают об этом знать своим поведением – например, ребенок может быть капризным, плаксивым, он не хочет ни есть, ни играть – и поэтому моя рекомендация в таком случае просто довериться своему чутью, потому что каждый родитель знает, как ведет себя ребенок в обычном состоянии“, — ободряет родителей Валге-Ребане.

По словам провизора аптеки Benu Керли Валге-Ребане, для облегчения боли и снижения температуры в аптеках есть препараты, предназначенные для детей, которые содержат два активных вещества — парацетамол или ибупрофен, и в качестве первого выбора она рекомендует применять парацетамол. „Но если предыдущий опыт использования медикаментов в случае болезни ребенка показал, что данное действующее вещество недостаточно эффективно для смягчения боли или снижения температуры, то в этом случае определенно стоит попробовать ибупрофен“, — говорит Валге-Ребане.

Передозировка может вызвать как легкие, так и тяжелые последствия, которые на первый взгляд трудно отличить от обычных симптомов заболевания. „Наиболее классическими симптомами являются тошнота, рвота, плохое самочувствие, потеря аппетита, головокружение, сонливость и боли в животе“, — перечисляет Валге-Ребане и предупреждает, что крупная передозировка может привести, например, к повреждению печени или почек, а в более в тяжелых случаях может наступить кома и даже смерть пациента.

Ибупрофен и парацетамол можно давать поочередно, если обезболивающее или жаропонижающее действие препарата не оказалось достаточно сильным или если симптомы возвращаются еще до того, как можно заново давать тот же медикамент. „Например, если ребенок принял парацетамол в 8 утра, но в 10 часов он все еще болезненно капризный, плачет или жалуется на боль, то можно дать дополнительно ибупрофен. В этом примере новую дозу парацетамола можно дать с 14:00 (интервал 6 часов), а при необходимости также ибупрофен - с 18:00 (интервалом 8 часов)“, - приводит пример провизор. „При использовании препаратов разных брендов всегда необходимо следить за тем, чтобы не превышалась рекомендуемая максимальная суточная доза“.

Снижения температуры стоит ожидать не ранее, чем через полчаса, но как минимум через 1-2 часа после введения лекарства. В среднем температура может снизиться на 1-1,5 градуса. „Эффект парацетамола может длиться четыре-шесть часов, ибупрофена — даже до восьми часов“, — отмечает аптекарь.

„Парацетамол дают детям по 10-15 мг на килограмм массы тела каждые 4-6 часов, а максимально разрешенная общая суточная доза составляет 60 мг/кг. Ибупрофен же следует назначать по 7–10 мг на килограмм массы тела 3–4 раза в день – то есть придерживаться интервалов в 6–8 часов, что в итоге составляет максимальную суточную дозу 30 мг/кг“, — поясняет Валге-Ребане.

По словам провизора, важно учитывать вес ребенка, чтобы препарат оказал достаточно сильное действие и в то же время не возник риск передозировки – именно исходя из этого рассчитывается доза препарата для младенцев и детей раннего возраста.

Чтобы иметь ясный обзор примененных доз препарата и оценить его эффект, аптекарь рекомендует вести таблицу приема медикаментов, в которой указывается время суток, какое действующее вещество и его количество было применено, а также какова была температура тела ребенка. „Если необходимо дать лекарство ночью или родителям приходится по очереди лечить ребенка, то таблица помогает держать ситуацию под контролем. Такая таблица также даст много полезной информации, если будет необходимо пойти к врачу“, — говорит Валге-Ребане.

Если организм не принимает лекарство

Могут возникнуть ситуации, когда после приема лекарства у ребенка возникла рвота или дефекация, и в результате лекарство не могло впитаться. „Все зависит от того, насколько быстро после введения лекарства ребенок испражнился или его вырвало – то есть возможно, что лекарство все-таки в какой-то степени впиталось. Но если лекарство отчетливо видно в кале или рвоте, то очевидно, что лекарство вышло из организма. Обычно это происходит, когда с момента введения препарата прошло менее пяти минут, и в этом случае можно дать ту же дозу еще раз“, - говорит провизор.

Но если времени прошло уже больше и препарат не столь четко различим в кале или рвоте, то следует подождать один-два часа для оценки ситуации. „Если по прошествии этого времени ситуация с болевыми симптомами или температурой не улучшилась, то можно дать препарат с другим действующим веществом – таким образом если до этого использовался препарат на основе парацетамола, то теперь попробуйте ибупрофен и наоборот“, - рекомендует она.

При необходимости обратитесь к врачу

Хотя более простые заболевания у детей можно лечить дома, Валге-Ребане определенно рекомендует обратиться к врачу в случае постоянной температуры или непроходящей боли. „Если у младенца в возрасте до 3 месяцев повышается температура, то необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Если у ребенка более старшего возраста появился жар, и он не спадает после трех дней домашнего лечения, то также следует обратиться к врачу“, - подчеркивает провизор и добавляет, что если речь идет о травме или хроническом заболевании, то обезболивающие необходимо применять в соответствии с составленным врачом планом лечения.