Грандпакор: в моду вошел стиль вашего прадедушки

В последнее время микротренды стали формироваться в эстетику, которая чаще всего получает название с суффиксом „кор“ (от английского слова core, то есть „ядро“, „основа“), символизирующим основу микростиля и целую концепцию.

Мы уже пережили эпохи русалкакора и барбикора, микропопулярность библиокора, а теперь осваиваем новую эстетику – грандпакор, вдохновленную стилем дедушек.

Образы в этой эстетике уютные и комфортные – нет ни одной вещи, которая стесняла бы движения или случайно могла обнажить то, чего обнажать не хотелось бы.

Ниже рассказываем про 12 основных составляющих гардероба, которые образуют стиль.

Стеганые куртки

Для долгожданного потепления можно запастись стеганой курткой. Основные черты модели в стиле грандпакор, кроме стежков самого разного размера – оверсайз-крой и карманы.

Укороченные модели можно носить как бомбер, создавая эклектичные образы с джинсами.

Вязаная жилетка

Ну какой грандпакор без вязаной жилетки? Присмотритесь к моделям оверсайз (такой крой – основа этого „кора“) с геометричным принтом или монохрому.

А вот жилетки с вышитыми буквами, например, отсылающие к эстетике преппи с названиями университетов, точно не подойдут.

Жакет

Самый настоящий „дедовский“ жакет – прямой крой, длина до середины бедра и плотная шерстяная ткань.

Брюки в пол

Брюки – под стать жакету. Но на самом деле есть несколько вариантов. Все – с широкими штанинами. Можно выбрать просторные шерстяные брюки – ищем такие в мужских отделах среди костюмов.

Или же можно остановиться на трикотажных вариантах в клетку – этаких пижамных штанах.

Простая рубашка оверсайз

В клетку или полоску – дедушки обычно хранят такие варианты для особого случая, но в образах эстетики грандпакор эти рубашки мелькают стабильно.

Винтажный свитер

Ну или его имитация – грубый свитер со странным геометричным принтом, будто бы прямиком из 80-х.

Ищите такие на рейлах со скидками и в мужских отделах.

Обувь, вдохновленная валенками