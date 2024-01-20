Первая женщина в мире заработала 100 миллиардов долларов: кто она и как ей это удалось?

Рейтинг агентства Bloomberg в самом конце прошлого года подтвердил то, что ожидалось уже давно: француженка Франсуаза Бетанкур-Майерс стала первой в истории женщиной, чье состояние превысило отметку в 100 млрд долларов. Агентство поместило ее на 13 строчку своего списка миллиардеров. В аналогичном рейтинге Forbes француженка оказалась на 15-й позиции.

Бьюти-империя L’Oreal и семья Бетанкур

Франсуаза Бетанкур-Майерс - внучка основателя парфюмерно-косметической компании L’Oreal Эжена Шюллера. Ее мать, Лилиан Бетанкур (дочь Шюллера), удерживала позицию самой богатой женщины мира вплоть до своей смерти в 2017 году. Она и передала Франсуазе этот титул, оставив наследство в размере 40 млрд долларов, в основном в форме акций концерна L’Oreal, в котором ей сегодня принадлежит 34,7%.

Франсуаза относится к третьему поколению семьи, основавшей и до сих пор частично владеющей бьюти-империей L’Oreal. Компания является сейчас крупнейшим в мире производителем косметики и среди прочего владеет такими популярными брендами как Lancome, Kiehl’s, Maybelline и Garnier. Франсуаза Бетанкур-Майерс занимает пост вице-президента совета директоров L’Oreal, в который входят 16 человек - включая двух ее сыновей. Всего в компании работают около 85 тысяч сотрудников, а ее годовой оборот достигает 38 млрд долларов.

Тайна семьи Бетанкур

Но жизнь семьи Бетанкур не всегда была безоблачной. Отношения Франсуазы и ее матери были крайне сложными, что поначалу объяснялось разными политическими и общественными взглядами обеих, а также полным несходством характеров. Так, несмотря на практически неограниченные возможности, Франсуаза - в противоположность Лилиан - отличалась сдержанностью и замкнутостью, предпочитая книги и игру на фортепиано светским развлечениям.